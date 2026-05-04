A Chinese flag flutters in front of the Shanghai Gaoqiao Company Refinery in Shanghai.
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Agencia Bloomberg
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China ordenó a sus empresas ignorar las sanciones de Estados Unidos, un acto de desafío sin precedentes que amenaza con atrapar a un vasto sector bancario en el fuego cruzado a medida que aumentan las tensiones entre las mayores economías del mundo.

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