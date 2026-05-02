Donald Trump envió una carta al Congreso de EE.UU. en la que asegura que las hostilidades con Irán han terminado tras la tregua vigente desde abril. Foto: EFE.
Donald Trump envió una carta al Congreso de EE.UU. en la que asegura que las hostilidades con Irán han terminado tras la tregua vigente desde abril. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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El , remitió este viernes una carta al Congreso en la que sostiene que el “ha concluido”, en un intento por zanjar la discusión sobre la necesidad de contar con autorización legislativa para prolongar la presencia militar estadounidense en Medio Oriente.

La misiva, dirigida a los líderes parlamentarios, se envía en la fecha en que vencía el plazo de 60 días establecido por la Ley de Poderes de Guerra para que el Ejecutivo solicite el aval del Legislativo si desea mantener tropas desplegadas en un conflicto no declarado formalmente.

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“No ha habido intercambio de fuego entre EE.UU. e Irán desde el 7 de abril de 2026″, escribe Trump en la misiva, en referencia a la tregua que, según indicó, fue extendida de manera indefinida por Washington. En esa línea, aseguró que las hostilidades iniciadas a fines de febrero “han terminado”.

La apunta a desactivar la exigencia del Congreso, que en su mayoría —especialmente entre legisladores demócratas— había advertido que el Ejecutivo debía solicitar autorización si las operaciones militares superaban el límite legal sin una declaración formal de guerra.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el propio Trump han defendido en los últimos días que el alto el fuego reinicia el cómputo del plazo legal, lo que, en la práctica, evitaría la necesidad de una aprobación inmediata del Capitolio.

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Además, el presidente volvió a cuestionar la constitucionalidad de la Ley de Poderes de Guerra, aprobada en 1973 tras la guerra de Vietnam, al señalar que ningún gobierno ha recurrido a ese mecanismo para sostener operaciones militares en el exterior. “Algunos consideran que es inconstitucional”, afirmó, al tiempo que insistió en que su administración mantiene comunicación permanente con el Congreso.

“Siempre estamos en contacto con el Congreso, pero nadie lo ha solicitado nunca antes (...) ¿Por qué deberíamos ser diferentes?“, sostuvo.

El conflicto con Irán se inició el 28 de febrero de 2026, aunque la notificación oficial al Legislativo fue remitida dos días después, lo que fijó el 1 de mayo como la fecha límite para cumplir con el requisito de autorización.

Con información de EFE y AFP.

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