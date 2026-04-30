El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que ve con buenos ojos la salida de Emiratos Árabes Unidos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, al considerar que esta decisión podría contribuir a reducir los precios de la gasolina y del petróleo.

“Es algo estupendo”, señaló desde el Despacho Oval al ser consultado por la medida, y añadió que el país árabe podría optar por “seguir su propio camino” fuera de la OPEP y de la alianza ampliada OPEP+. A su juicio, esta decisión podría incidir en una disminución de los precios de los combustibles y de la energía en general.

“Creo que, en última instancia, es algo bueno para lograr que baje el precio de la gasolina, que baje el precio del petróleo, que baje todo“ , indicó.

Tensiones con la OPEP

Trump también indicó que su administración mantiene “algunos problemas” con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, aunque evitó ofrecer mayores detalles al respecto.

El contexto está marcado por el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, iniciado el 28 de febrero, que ha presionado al alza los precios del crudo. La situación se agravó luego de que Teherán interrumpiera el tránsito por el estrecho de Ormuz, ruta clave por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

Emiratos anunció la víspera que se retirarían de la OPEP a partir del próximo 1 de mayo, desvinculándose así de las decisiones colectivas sobre producción que toma el grupo.

Trump consideró que la salida de Emiratos Árabes Unidos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo podría contribuir a reducir los precios de la gasolina. Foto: EFE/Andrea De Silva

Salida de Emiratos y efectos en el mercado

Las autoridades emiratíes justificaron la medida en la defensa de sus intereses nacionales y en la necesidad de responder con mayor flexibilidad a la actual volatilidad geopolítica, marcada por las disrupciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

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Emiratos Árabes Unidos formó parte de la OPEP desde 1967, inicialmente a través de Abu Dabi, y continuó como miembro tras la creación del país en 1971, desempeñando un rol activo en la estabilidad del mercado petrolero mundial.

La retirada de los Emiratos llega en un momento en que la producción de OPEP se redujo en marzo casi 8 millones de barriles diarios (mbd), un 27,5 % menos de lo bombeado en febrero, impactada por la guerra con Irán y las restricciones en el estrecho de Ormuz, que han afectado especialmente a Irak y a otros países del golfo.

Con información de EFE.