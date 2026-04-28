El Departamento de Estado de EE.UU. prepara nuevos diseños de pasaportes para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país, con una edición limitada que incluirá la imagen del presidente, Donald Trump, informó la cadena Fox este martes.

Según maquetas obtenidas por el medio, el rostro de Trump aparece enmarcado por la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense en la portada interior del pasaporte, junto con su firma en color dorado, mientras otra página muestra a los Padres Fundadores firmando la declaración.

El lanzamiento está previsto para este verano como parte de la campaña para celebrar el 250 aniversario de la independencia del país norteamericano.

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Los pasaportes estarán disponibles en la Agencia de Pasaportes de Washington para cualquier ciudadano estadounidense que solicite un nuevo pasaporte, sujeto a disponibilidad, según la nota de Fox News.

«El Departamento de Estado se prepara para lanzar un número limitado de pasaportes estadounidenses con un diseño especial para conmemorar esta ocasión histórica», dijo a Fox el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

La contraportada de estos pasaportes llevará una bandera de Estados Unidos con el número 20 centrado entre las 13 estrellas que figuraban en la versión de 1777, y aunque incorporan nuevas ilustraciones, los documentos mantendrán «las mismas características de seguridad», según aseguró la fuente.

Nuevos diseños

En la misma línea, el Departamento del Tesoro informó el pasado marzo que la firma del presidente también se incluirá en futuros billetes de dólar, la primera vez que la marca de un presidente en ejercicio aparece en ellos.

De acuerdo con el Tesoro, la medida busca reconocer los «logros económicos» del mandatario y los billetes con su firma serán puestos en circulación antes del 4 de julio.

El 19 de marzo, un comité federal de arte aprobó un diseño de una moneda con la figura del presidente apoyando sus puños sobre un escritorio, basada en una fotografía tomada por su equipo en 2025 y que se exhibe en la Galería Nacional de Retratos de Washington.

Pero la imagen de Trump no solo se extiende a billetes y pasaportes, sino que ahora llega a muchos rincones de Washington, donde enormes fotografías del presidente cubren las fachadas de varios edificios en la capital.