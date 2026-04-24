La OTAN recordó este viernes que su tratado fundacional «no prevé ningún artículo para la suspensión de la membresía o la expulsión» de la Alianza, después de conocerse informaciones que apuntan a que el Pentágono baraja excluir a España de la organización.

Fuentes aliadas indicaron que el Tratado de Washington, de 1949, «no prevé ningún artículo para la suspensión de la membresía o la expulsión» de la OTAN, pese al supuesto correo electrónico interno del Departamento de Guerra estadounidense en el que se baraja la suspensión de España de la OTAN.

Sus 14 artículos no recogen la suspensión o expulsión

El Tratado del Atlántico Norte recoge únicamente el protocolo para la adhesión de nuevos miembros o para el escenario en el que un país aliado quiera salir de la OTAN. Tal y como señalaron las fuentes aliadas, sus 14 artículos no recogen la posibilidad de una potencial suspensión o expulsión de ningún país miembro.

Tranquilidad de España

El Gobierno español expresó este viernes su total tranquilidad ante la posibilidad de que Estados Unidos baraje suspender a España de la OTAN, porque recordó que el Tratado de la Alianza Atlántica no lo permite y, además, aseguró que su compromiso con la defensa común está fuera de toda duda.

La posibilidad de que la administración del presidente Donald Trump suspenda a España de su pertenencia a la OTAN se plantea, según una información de la agencia Reuters, en un correo interno del Pentágono por la posición que está teniendo el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ante la guerra de Irán.

El propio Sánchez, en declaraciones a los periodistas en Nicosia (Chipre), donde participa en la cumbre informal de la Unión Europea, restó importancia a este asunto.

Represalias de Trump

Esas posibles represalias contra países aliados que no se han alineado con la administración Trump en la guerra contra Irán afectarían también, según las informaciones sobre ese supuesto correo electrónico, al Reino Unido, cuya soberanía sobre las islas Malvinas podría dejar de ser apoyada por el Gobierno de Estados Unidos.

Respaldo europeo

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, evitó al término de la reunión informal de líderes de la UE en Nicosia valorar las informaciones provenientes presuntamente del Pentágono y ensalzó la contribución militar española a la defensa de Chipre tras el ataque con drones en su territorio a raíz del conflicto en Oriente Medio.

«La UE es una institución independiente de la OTAN, cooperamos con ellos pero no discutimos asuntos internos de la Alianza», dijo Costa al ser preguntado en una rueda de prensa por las supuestas medidas punitivas que valora el Pentágono contra España.

Costa añadió que la UE está diseñando actualmente unas directrices para la aplicación de su cláusula de defensa mutua, y como ejemplo de la cooperación europea en materia de seguridad, se refirió al envío de activos militares por parte de España y otros cuatro países europeos para reforzar las defensas de Chipre el mes pasado.

«Un miembro de pleno derecho de la OTAN y así seguirá siendo»

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, aseguró también desde la capital chipriota que España es «un miembro de pleno derecho de la OTAN y así seguirá siendo».

En su opinión, el correo electrónico del Pentágono «no es política oficial del Gobierno estadounidense», y reveló que la semana pasada mantuvo una conversación telefónica con Trump sobre posibles filtraciones de correos electrónicos, sin abordar la cuestión de España.

España es miembro de la OTAN «y no hay motivos para que ello cambie»

En la misma línea, el Gobierno alemán afirmó que España es miembro de la OTAN «y no hay motivos para que ello cambie», según el portavoz adjunto del Ejecutivo, Sebastian Hille, que no quiso comentar directamente el supuesto correo electrónico pero subrayó que la postura de Alemania es que la Alianza es el «pilar central» de la defensa europea y que hay que trabajar para hacerla más capaz de lidiar con los retos futuros y más independiente de otras potencias.

En Nicosia, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pidió unidad en la OTAN así como «trabajar para reforzarla», con especial mención a la columna europea de la Alianza que, sostuvo, «debe ser complementaria a la estadounidense».

Estados Unidos ha criticado que Madrid crea que puede cumplir sus compromisos con la OTAN invirtiendo solo un 2,1 % de su PIB en vez del 5 % acordado para 2035, así como que se negase a que las fuerzas aeronavales norteamericanas utilicen las bases de Morón y Rota para la operación militar contra Irán.