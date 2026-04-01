El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este miércoles un paso más en la presión sobre sus aliados para que ayuden a desbloquear el estrecho de Ormuz, al amenazar con retirar a su país de la OTAN por la falta de respaldo a la guerra en Irán.

Trump lanzó esta advertencia mientras empieza a dar señales de querer poner fin al conflicto iniciado junto a Israel el 28 de febrero y que se le ha vuelto en contra por las catastróficas consecuencias económicas que puede tener el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, la vía por donde transita el 20% del petróleo mundial.

En sendas entrevistas con el diario británico The Telegraph y la agencia Reuters, el mandatario estadounidense expresó su frustración por que la OTAN no le haya ayudado a reabrir el estrecho y dijo que estudia seriamente abandonar la Alianza Atlántica después de la guerra, lo que dejaría al bloque sin su mayor contribuyente.

Advertencias a los aliados

Trump, que siempre ha sido muy crítico con la OTAN y ha presionado a sus aliados para que aumenten el gasto en defensa, tendría dificultades para lograr que el Congreso aprobara la salida de la Alianza, pero sí puede reducir los compromisos de EE.UU. con el organismo creado en 1949 y liderado por Washington desde entonces.

“Nunca me emocionó la OTAN. Siempre supe que era un tigre de papel y el presidente ruso, (Vladímir) Putin, también lo sabe”, dijo a The Telegraph, donde insistió en que EE.UU. siempre ha apoyado a sus aliados, pero que estos han dejado plantados a los estadounidenses cuando les han necesitado.

“Ucrania no era nuestro problema. Fue una prueba, y estuvimos ahí, como siempre habríamos estado ahí por ellos. Pero ellos no estuvieron por nosotros”, afirmó.

Pese a las críticas de Trump, la única vez que la Alianza Atlántica ha activado el Artículo 5 de defensa común fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en respaldo a Washington.

Los comentarios del presidente se producen después de que su secretario de Estado, Marco Rubio, declarara el lunes que Estados Unidos “revisará” su relación con la OTAN cuando termine el conflicto, debido a la posición que España y otros países han adoptado en las últimas semanas.

El Gobierno de Pedro Sánchez prohibió a Estados Unidos usar las bases militares de Rota y Morón para las aeronaves que participan en la ofensiva y posteriormente cerró su espacio aéreo a esos vuelos.

Desde las principales capitales europeas han respondido a Trump que esta no es la guerra de Europa y que solo participarán en tareas defensivas. Reticencias similares se han expresado en Asia, donde Japón ha afirmado que solo intervendrá en el estrecho cuando se haya decretado un alto el fuego.

En un nuevo giro, Trump afirmó el martes que su país ya no se involucrará en la seguridad del estrecho e instó a sus aliados a que sean ellos quienes tengan el “coraje” de desbloquearlo.

¿Señales de desescalada?

Ante las ya inevitables consecuencias económicas del conflicto y la baja popularidad de la guerra dentro de Estados Unidos, el líder republicano envía cada vez más señales de querer poner fin a la contienda.

El mandatario, que prevé pronunciar esta noche un discurso sobre el curso de la guerra, aseguró el martes que su país se “retirará” de Irán dentro de “dos o tres semanas”, al considerar que sus objetivos, como evitar que la República Islámica obtenga un arma nuclear, están prácticamente alcanzados.

Incluso planteó la posibilidad de que la guerra termine antes si las negociaciones que su Gobierno mantiene con algunos miembros del régimen iraní, aparentemente con el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, conducen a buen puerto.

Según Trump, sus interlocutores le han pedido un alto el fuego y él se ha mostrado abierto a considerarlo si Irán desbloquea Ormuz.

En los últimos días ha lanzado mensajes contradictorios: mientras afirma que mantiene “buenas” negociaciones con Teherán, ha ordenado el despliegue de miles de marines en Oriente Medio y no descarta el envío de soldados sobre el terreno.