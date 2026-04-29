El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: AFP)
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Agencia EFE
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió este miércoles en su red Truth Social que Irán «no logra ponerse de acuerdo» ni «sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear», y urgió al país persa a «espabilar pronto», mientras las conversaciones de paz siguen estancadas.

Trump, que la semana pasada extendió el alto el fuego con Teherán de manera indefinida, acompañó el mensaje de una imagen simulada en la que aparece armado y con gafas de sol, mientras varias explosiones suceden tras él, acompañada de la frase «¡NO MÁS SR. AMABLE!».

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Trump duda de la última oferta de Irán

El martes, el dirigente republicano dijo que Irán le había comunicado que está en «estado de colapso» y que, mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz «lo antes posible».

El mensaje del líder republicano coincidía con reportes de su insatisfacción con el nuevo plan de Teherán para destrabar las conversaciones de paz y reabrir la estratégica vía de crudo y mercancías, aplazando el diálogo sobre el programa nuclear iraní.

En la reunión del lunes entre Trump y sus asesores de Seguridad Nacional, el presidente estadounidense habría dado a entender que no está predispuesto a aceptar el plan, que también insta a Washington a levantar el bloqueo naval impuesto a las costas iraníes, según publicó la cadena CNN.

La reapertura de la vía estratégica, por donde pasaba el 20% del crudo mundial en tiempos de paz, sin abordar garantías de que Irán no pueda obtener un arma nuclear o el futuro de sus reservas de uranio enriquecido, podría no ajustarse a las aspiraciones de Trump para vender el acuerdo como una victoria, advirtieron las fuentes.

El mandatario extendió la semana pasada el alto el fuego con Irán de manera indefinida para propiciar el diálogo, que por ahora se encuentra estancado, después de que no se llegara a celebrar una segunda ronda de conversaciones el pasado fin de semana en Pakistán, pese al viaje a Islamabad del canciller iraní.

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