El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves que ha comenzado una nueva etapa en el golfo Pérsico con un “brillante” futuro regional sin Estados Unidos.

“Hoy, dos meses después de la mayor concentración militar y agresión de los matones del mundo en la región y de la vergonzosa derrota de Estados Unidos, se está escribiendo un nuevo capítulo para el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz”, dijo Jameneí en un mensaje publicado con ocasiones del Día del golfo Pérsico en Irán.

“Por el poder y la fuerza de Dios, el brillante futuro de la región del Golfo Pérsico será un futuro sin Estados Unidos y al servicio del progreso, el bienestar y la prosperidad de sus naciones”, aseguró.

Jameneí sostuvo que las bases estadounidenses en la región no tienen el poder de garantizar su seguridad ni el de sus países aliados en la región.

“Los extranjeros que llegan desde miles de kilómetros de distancia y cometen actos malvados y maliciosos no tienen cabida en ese lugar, salvo en el fondo de sus aguas”, dijo.

Para el líder religioso y político las nuevas normas que prepara Teherán para gestionar el estrecho y cobrar a los buques por su tránsito traerán “comodidad y progreso” para las naciones de la región.

Un artesano prepara retratos del recién elegido líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei (izquierda), junto a los líderes asesinados, el ayatolá Ruhollah Khomeini (derecha) y el ayatolá Ali Khamenei (centro), en un mercado de Islamabad el 29 de abril de 2026. (Foto de Aamir QURESHI / AFP)

La República Islámica celebra cada año el Día del golfo Pérsico el 30 de abril con diferentes eventos y discursos de sus autoridades.

Irán se encuentra sometido a un cerco naval por parte de Estados Unidos, que ha respondido así al bloque iraní del estrecho de Ormuz, a su vez una reacción a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Tras la imposición del bloqueo iraní por la estratégica ruta por la que transitaba el 20% del petróleo mundial la circulación de petroleros ha caído en picado, lo que ha disparado el precio del crudo.

La República Islámica además cobra a los buques que quieren transitar por el estrecho y según el Banco Central del país ya ha recibido pagos por ello.

Promesas iraníes

La República Islámica “protegerá” sus “tecnologías avanzadas” como resguarda sus propias fronteras, dijo Mojtaba Jamenei en su declaración escrita. También “asegurará la región del golfo Pérsico y desmantelará la explotación de esta vía marítima por parte del enemigo hostil”, añadió en referencia al estratégico estrecho.

Jamenei reemplazó a su padre Alí, quien murió el primer día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. No ha sido visto ni escuchado en público desde su nombramiento, y varios reportes señalan que resultó gravemente herido en el mismo ataque aéreo que mató a su padre.

El Brent fluctúa, pero sigue al alza esta semana | Los operadores tienen en cuenta la posibilidad de reanudar las hostilidades y el largo cierre del estrecho de Hormuz.

Estados Unidos e Irán muestran pocas señales de romper el estancamiento y acordar otra ronda de conversaciones de paz, mientras el presidente Donald Trump insiste en que el bloqueo naval está funcionando.

Trump dijo a Axios que el bloqueo de los puertos iraníes es “algo más efectivo que los bombardeos” y que está “asfixiando” al país al restringir sus exportaciones de petróleo. Estados Unidos busca que Irán acepte fuertes restricciones al enriquecimiento nuclear y entregue sus reservas de uranio altamente procesado.

Al mismo tiempo, comandantes militares de Estados Unidos informarán a Trump el jueves sobre opciones, reportó Axios citando fuentes anónimas. El Comando Central, que supervisa las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, ha preparado un plan de ataques breves para romper el estancamiento en las negociaciones.

Impacto en petróleo

El precio del petróleo experimentó fuertes fluctuaciones el jueves. Los futuros del Brent subieron inicialmente hasta alcanzar un máximo desde el inicio de la guerra de alrededor de US$ 126 por barril antes de retroceder a US$ 114. Aun así, acumulan un alza de más de 8% en la semana, ya que los operadores consideran la posibilidad de un retorno de las hostilidades y un cierre prolongado del estrecho de Ormuz. Las partes en conflicto iniciaron un alto al fuego alrededor del 7 de abril.

“Trump quiere poner fin a la guerra con Irán, pero no en los términos propuestos por Teherán”, dijeron Becca Wasser y Chris Kennedy , analistas de Bloomberg Economics. “Eso sugiere que la cuestión ya no es si escalará para forzar una mejor oferta, sino cuándo y cómo. Creemos que la ventana más probable para actuar es dentro de las próximas dos semanas y que una renovada ofensiva de EE.UU. es el escenario más probable”.

Las fuerzas estadounidenses patrullan el Mar Arábigo.

Irán ha dicho que no reabrirá el estrecho al tránsito comercial hasta que EE.UU. levante su bloqueo. No está claro cuánto tiempo le queda a Irán antes de quedarse sin capacidad de almacenamiento de petróleo y verse obligado a recortar la producción.

En los últimos días han surgido señales de tensión en la economía iraní, con su moneda debilitándose hasta un nuevo mínimo.

Trump dijo el miércoles a periodistas que las conversaciones continúan “por vía telefónica” entre ambas partes, después de un intento fallido de reunirse en Pakistán durante el fin de semana.

Elaborado con información de EFE y Bloomberg