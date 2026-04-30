Esta fotografía, obtenida por AFP de la agencia de noticias iraní Tasnim, muestra una embarcación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) participando presuntamente en una operación para interceptar barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz, el 21 de abril de 2026. (FOTO: AFP).
Esta fotografía, obtenida por AFP de la agencia de noticias iraní Tasnim, muestra una embarcación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) participando presuntamente en una operación para interceptar barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz, el 21 de abril de 2026. (FOTO: AFP).
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Financial Times
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A Estados Unidos le llevó 12 años, desde la primera guerra del Golfo en 1991 hasta la segunda, deshacerse de Saddam Hussein. La captura del dictador fue seguida por más años de insurgencia iraquí. Empezando por los mercados financieros, hay mucha complacencia con respecto a lo pronto que podría terminar la tercera guerra del Golfo.

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