El presidente de EE.UU., Donald Trump, defendió este viernes el efecto que está teniendo el bloqueo estadounidense de buques con origen y destino en puertos iraníes en torno al estrecho de Ormuz e insistió en que no está «satisfecho» con la última oferta de Teherán para tratar de acordar el fin de la guerra.

“Tienen que llegar al acuerdo adecuado y en este momento, no estoy satisfecho”, aseguró Trump en los jardines de la Casa Blanca antes de partir a Florida para participar en un acto de campaña para las elecciones de medio mandato que se celebran en noviembre.

“Han hecho avances, pero no estoy seguro de que alguna vez alcancen la meta”, explicó Trump.

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“Están pidiendo cosas que no podemos aceptar”, añadió con respecto a la oferta de Teherán, que ha tratado en las últimas semanas de plantear alternativas con respecto a su programa nuclear a Washington, que insiste en que la república islámica debe suspender el enriquecimiento de uranio y desistir de desarrollar un arma atómica.

“Estamos haciendo todo en términos de negociación en este momento, en términos de negociación telefónica”, aseguró Trump al confirmar que ha recibido una nueva propuesta iraní, de la cual no ofreció detalles.

Las opciones que plantea Trump para la guerra en Irán

El presidente estadounidense insistió en que el liderazgo iraní “está muy fragmentado” y en que la Casa Blanca sopesa medidas militares si no se alcanza un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

“Existen opciones ¿Queremos ir y simplemente arrasarlos por completo para acabar con ellos para siempre o queremos intentar llegar a un acuerdo? Esas son las opciones", manifestó Trump, que afirmó haber recibido del Pentágono datos actualizados sobre las opciones militares disponibles.

En todo caso, Trump subrayó que sigue prefiriendo una salida negociada al conflicto.

“Desde un punto de vista humano, preferiría no hacerlo”, concluyó.

Pese a la ausencia de acuerdo el pasado 21 de abril Trump anunció un alto el fuego unilateral de duración indeterminada, aunque aseguró que Washington seguirá impidiendo el paso de buques iraníes por el estrecho de Ormuz en un intento de estrangular económicamente a Teherán.

“El bloqueo ha sido increíblemente poderoso. Si nos retiráramos ahora mismo, habríamos logrado una gran victoria; pero no vamos a hacer eso”, añadió Trump.