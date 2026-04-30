Donald Trump. (Foto: EFE)
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Agencia EFE
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que podría retirar las tropas estadounidenses desplegadas en España e Italia, después de haber amenazado ya con hacerlo en Alemania, debido a la falta de apoyo de esos países ante la guerra en Irán.

Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha servido de ninguna ayuda y España ha sido horrible, absolutamente horrible».

«Cuando nosotros los necesitamos, ellos no estuvieron ahí. Tenemos que recordar eso», insistió el republicano.

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Sobre Alemania, consideró que está haciendo un «trabajo terrible», en una aparente referencia al canciller alemán, Friedrich Merz.

«Tiene problemas de inmigración, tiene problemas energéticos. Tiene problemas de todo tipo y tiene un gran problema con Ucrania, porque están metidos en ese lío», subrayó.

Trump, quien ha mostrado en numerosas ocasiones su descontento con la OTAN por no colaborar con Estados Unidos en le guerra de Irán, anunció el miércoles que su Gobierno «está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania», decisión que ahora valora extender a otros países de la Alianza Atlántica.

Guerra en Oriente Medio

Desde el inicio de la ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero, Trump ha mostrado su descontento con países como España por su negativa a autorizar el uso de sus bases en el conflicto y por, según él, no colaborar en desbloquear el estrecho de Ormuz, boicoteado por Irán en respuesta a los ataques estadounidenses e iraníes.

El presidente estadounidense ha llegado a amenazar también con abandonar la OTAN y con «cortar todo el comercio» con España.

La semana pasada, una comunicación interna del Pentágono publicada en exclusiva por la agencia de noticias Reuters incluso sugería que EE.UU. se planteaba suspender a España de la OTAN tras su posición sobre la guerra en Irán.

Estados Unidos tiene unos 3,200 efectivos desplegados en España, repartidos principalmente entre las bases de Rota y Morón.

España es el tercer país de la Unión Europea con más tropas estadounidenses, después de Alemania (unos 35,000) y de Italia (unos 12,000).

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