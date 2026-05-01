El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que la Unión Europea no está respetando el acuerdo comercial alcanzado con Washington y adelantó que elevará al 25% los aranceles a los vehículos y camiones fabricados en ese bloque .

A través de Truth Social, el mandatario sostuvo que, ante el supuesto incumplimiento, la próxima semana se incrementarán los gravámenes a las importaciones europeas del sector automotor .

No obstante, reiteró que no se aplicarán aranceles a aquellas unidades producidas en territorio estadounidense.

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“Actualmente hay muchas plantas de automóviles y camiones en construcción, con una inversión superior a los 100.000 millones de dólares; una cifra récord en la historia de la fabricación de vehículos. Estas plantas, dotadas de trabajadores estadounidenses, abrirán sus puertas muy pronto”, añadió.

El jefe de Estado también destacó el nivel de inversión comprometido por países que han suscrito acuerdos comerciales con Washington, en el marco de su política de aranceles denominados “recíprocos”.

Donald Trump anuncia incremento de aranceles a vehículos europeos, en medio de tensiones comerciales con la Unión Europea. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ.

Marco legal en debate

Sin embargo, persisten dudas sobre la base legal que permitiría a Trump aplicar este nuevo incremento arancelario a la Unión Europea. En febrero, la Corte Suprema anuló buena parte de los gravámenes impulsados por el mandatario, debilitando la estrategia comercial utilizada en su disputa con socios internacionales.

Tras ese fallo, la administración estadounidense implementó un arancel global temporal del 10% bajo un nuevo esquema legal, cuya continuidad dependería de una eventual extensión por parte del Congreso en julio.

El verano pasado, ambas partes alcanzaron un acuerdo por el cual la UE aceptaba un arancel del 15% para la mayoría de productos europeos a cambio de que EE.UU. exporte la mayoría de los suyos al 0%.

No obstante, el pacto aún requiere la ratificación de Bruselas. El Parlamento Europeo ha solicitado incluir salvaguardas que permitan suspender su aplicación si Washington adopta nuevas medidas arancelarias o si se generan tensiones que afecten la integridad territorial del bloque, como ocurrió durante la reciente controversia en torno a Groenlandia.

Con información de EFE.