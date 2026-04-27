Una ilustración fotográfica tomada en Pekín el 11 de marzo de 2025 muestra un teléfono móvil en el que se ve la pantalla de presentación de Manus, una herramienta de asistente de IA lanzada por la startup china Butterfly Effect. China ha bloqueado la adquisición de la startup de IA Manus por parte de Meta, según informó el principal organismo de planificación económica del país el 27 de abril de 2026, tras las noticias aparecidas el mes pasado en los medios de comunicación según las cuales Pekín había impedido a dos de los cofundadores salir del país. (Foto de ADEK BERRY / AFP)
Una ilustración fotográfica tomada en Pekín el 11 de marzo de 2025 muestra un teléfono móvil en el que se ve la pantalla de presentación de Manus, una herramienta de asistente de IA lanzada por la startup china Butterfly Effect. China ha bloqueado la adquisición de la startup de IA Manus por parte de Meta, según informó el principal organismo de planificación económica del país el 27 de abril de 2026, tras las noticias aparecidas el mes pasado en los medios de comunicación según las cuales Pekín había impedido a dos de los cofundadores salir del país. (Foto de ADEK BERRY / AFP)
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Agencia AFP
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China anunció este lunes su bloqueo a la adquisición por parte del gigante estadounidense Meta de Manus, un agente de inteligencia artificial (IA) diseñado por una startup china actualmente con sede en Singapur.

La matriz de Facebook e Instagram había indicado a finales de diciembre de 2025 que había alcanzado un acuerdo para adquirir Manus, uno de los representantes más prometedores de los agentes de IA autónomos, la nueva revolución del sector.

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el poderoso organismo chino de planificación económica, indicó en un comunicado haber “emitido una decisión de prohibición de inversión relativa a la adquisición del proyecto Manus por inversores extranjeros”.

La instancia “exige a las partes implicadas que anulen esta operación de adquisición”, subrayó el comunicado.

Analistas ya habían advertido que la operación corría el riesgo de ser bloqueada por los reguladores.

LEA TAMBIÉN: Por qué Meta compró Manus, la más reciente apuesta multibillonaria de Mark Zuckerberg

En marzo, el diario Financial Times afirmó que Pekín había prohibido a los dos cofundadores de la empresa abandonar China.

La operación cumplía plenamente con la legislación vigente”, reaccionó Meta en un comentario enviado por correo electrónico.

La rivalidad entre China y Estados Unidos en el ámbito de la IA refleja una lucha estratégica por el control de esta tecnología, considerada crucial para la economía del futuro.

Creada por la pequeña empresa china Butterfly Effect, Manus se dio a conocer al gran público en marzo de 2025 después de que un video de demostración se volviera viral en las redes sociales.

Accesible mediante invitación para empresas, despertó rápidamente un fuerte entusiasmo.

Manus es un agente de IA y, como tal, es un producto diferente de asistentes conversacionales como el chino DeepSeek o el estadounidense OpenAI (ChatGPT).

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