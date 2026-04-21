Los directores ejecutivos buscan constantemente el santo grial de la omnipresencia eterna. ¿Podría la inteligencia artificial (IA) dárselos? Mark Zuckerberg parece creer que sí.

El director ejecutivo de Meta, a veces objeto de burlas por su presencia robótica en el escenario, está ayudando a entrenar y probar una versión animada de sí mismo basada en IA para que interactúe con sus empleados, según reportó el Financial Times (FT). El Wall Street Journal también ha escrito que el fundador de Facebook está creando un agente de IA independiente para que lo ayude a obtener información de diferentes niveles de la compañía. Como señaló un lector del FT: “¿Cuándo Meta va a crear una versión humana de Mark Zuckerberg?”

Sin embargo, otros líderes empresariales estarán observando con avidez el resultado de estas pruebas. Muchos piensan que su capacidad para llevar a cabo sus grandes estrategias está limitada únicamente por las horas del día. Por eso la productividad personal es una obsesión para los ejecutivos. Por eso muchos ejecutivos se jactan de que funcionan con pequeñas dosis de sueño, con la creencia errónea de que aumentar sus horas de vigilia mejorará su rendimiento. En este esfuerzo incesante por gestionar el tiempo de manera más eficiente, el empleado necesitado que busca retroalimentación puede resultar ser una molestia.

Si se toma al pie de la letra, la promesa del director ejecutivo de que “mi puerta siempre está abierta” siempre fue una promesa vacía. Ningún jefe de una compañía con más de unas pocas decenas de empleados puede esperar estar accesible para todos en todo momento. Pero la IA generativa puede entrenarse para ofrecer respuestas plausibles, imitando la voz y el estilo de quien la entrena; actúa como mentora y terapeuta superficialmente empática, y dispone de todo el tiempo del mundo.

Es comprensible — y responde a sus propios intereses — que Zuckerberg quiera experimentar con esta tecnología. Su compañía cuenta con casi 79,000 empleados, de los cuales sólo una pequeña parte tendrá alguna vez la oportunidad de mantener una conversación importante cara a cara con el jefe. Meta los está presionando a todos para que utilicen la IA internamente con el fin de mejorar su propia eficiencia. La tecnología le permite a Zuckerberg ampliar su presencia y difundir su criterio, al tiempo que aprovecha mejor su preciada agenda y envía un mensaje a su personal y a sus clientes de que deben usar sus herramientas de IA para hacer lo mismo.

La mayoría de los estadounidenses usa chatbots como ChatGPT, Meta AI, Copilot o Grok para buscar información.

Pero al delegar parte de su función a una máquina, plantea la pregunta de qué hacen realmente los directores ejecutivos y cuánto de ese tiempo es tiempo bien empleado. Y el peligro obvio es que, al depender de la tecnología, Zuckerberg y sus imitadores dejarán de recorrer las oficinas y escuchar a su gente, y reducirán su comprensión del negocio. La supervisión agentica es la versión de IA de los queridos “paneles de control” en línea de los directores ejecutivos — un panóptico gerencial remoto con una vista de 360 grados de las operaciones — o de sus memorandos dirigidos a “Todos” los subordinados.

En una publicación de este tipo en marzo de 2023, Zuckerberg repitió el mantra de que el grupo estaba “construyendo el futuro de la conexión humana”. También planteó la hipótesis de que “sigue siendo más fácil generar confianza en persona y que esas relaciones nos ayudan a trabajar con mayor eficiencia”, al tiempo que sentaba las bases para que el personal regresara al lugar de trabajo al menos tres días a la semana.

Sin embargo, está diseñando un futuro en el que los agentes de IA interactuarán en nombre de sus patrocinadores humanos ausentes. Eso sería un giro radical respecto al legado de los padres fundadores de Silicon Valley, Bill Hewlett y David Packard, de Hewlett-Packard (HP). Solían acercarse al personal sin previo aviso para preguntarles en qué estaban trabajando, una técnica que llamaban “gestión por paseos” (MBWA, por sus siglas en inglés).

“La MBWA partía de la base de que no había sustituto para la participación personal y la comunicación cara a cara con el fin de garantizar que todos, desde la base hasta la cúpula de la compañía, contarían con el apoyo necesario para rendir al máximo”, según el archivo corporativo de HP.

El enfoque de Zuckerberg corre el riesgo de eximir a los líderes de la necesidad de comunicar decisiones difíciles en persona. Anteriores oleadas de eficiencia laboral impulsadas por la tecnología dieron lugar a casos de despidos ordenados a distancia por fax, luego por correo electrónico y después por mensaje de texto. El mundo corporativo puede estar a sólo unos clics del primer despido masivo ordenado por IA.

Esto podría encajar con la imagen que Zuckerberg ha cultivado desde que Donald Trump regresó a la presidencia. Se ha reinventado como un jefe de la vieja escuela y de mano dura, apareciendo en el podcast de Joe Rogan el año pasado para reprender a las empresas estadounidenses por estar “culturalmente castradas”, al tiempo que pedía más “energía masculina” en el lugar de trabajo. Fue sólo una de las muchas señales de que el liderazgo “sentimental” de la pandemia había llegado por fin a su fin. Pero la alternativa — la subordinación a la retroalimentación sintética de un bot animado — podría ser mucho, mucho peor.

Escrito por Andrew Hill