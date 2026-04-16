A Meta company logo on a phone in front of European Commission Headquarters as EU fines Apple 500 million Euro and Meta 200 million Euro for breaking Europe's digital rules in Brussels, Belgium, 23 April 2025. The European Commission on 23 April 2025 has fined Apple 500 million and Meta 200 million euros for breaching the Digital Markets Act (DMA). Apple was found to have breached its obligation to prevent anti-steering practices and Meta was found to have breached its obligation to offer consumers the choice of a service that uses less of their personal data. (Bélgica, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER HOSLET
A Meta company logo on a phone in front of European Commission Headquarters as EU fines Apple 500 million Euro and Meta 200 million Euro for breaking Europe's digital rules in Brussels, Belgium, 23 April 2025. The European Commission on 23 April 2025 has fined Apple 500 million and Meta 200 million euros for breaching the Digital Markets Act (DMA). Apple was found to have breached its obligation to prevent anti-steering practices and Meta was found to have breached its obligation to offer consumers the choice of a service that uses less of their personal data. (Bélgica, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER HOSLET
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y señaló que si la compañía no cambia su política de forma voluntaria, le obligará a ello.

Con esta petición, el Ejecutivo comunitario da un paso más en la investigación antimonopolio que abrió contra Meta el pasado mes de diciembre,

La entidad europea concluyó en febrero que esta práctica violaba la libre competencia y le pidió que revirtiera su decisión y la compañía optó entonces por permitir la entrada de competidores, pero solo tras obligarles a pagar una tasa.

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“Esta política es equivalente, en esencia, a la prohibición anterior”, indicó la Comisión en un comunicado.

“Sustituir la prohibición legal por una fijación de precios con un efecto similar no altera nuestra opinión preliminar de que la conducta de Meta parece constituir un abuso de su posición dominante, que podría perjudicar gravemente la competencia en el mercado de asistentes de inteligencia artificial”, añadió la vicepresidenta, encargada de la política de Competencia, Teresa Ribera.

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La empresa tecnológica tiene ahora la oportunidad de rebatir los argumentos de la Comisión Europea y si no lo hace o a dicha entidad no le satisface la solución propuesta,

Elaborado con información de EFE.

Meta. (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Meta. (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

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