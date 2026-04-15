Trabajadores en el barrio de Midtown en Nueva York. Fotógrafo: Michael Nagle/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Los mayores bancos de Wall Street no dejaron que ganancias récord les impidieran eliminar más de 5,000 empleos en el primer trimestre.

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