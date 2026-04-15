La mayor parte de los recortes se concentró en Wells Fargo & Co., que redujo su plantilla en 4,199 puestos en los primeros tres meses del año, seguido por Citigroup Inc. con 2,000 y Bank of America Corp. con 1,073. JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley aumentaron su personal.

Durante el trimestre, los seis principales bancos de Estados Unidos acumularon US$ 47,300 millones en ganancias netas, en medio de la volatilidad de los mercados provocada por una serie de shocks geopolíticos, que impulsaron los ingresos por operaciones de renta fija y acciones.

Aun así, la disposición de los bancos a recortar personal muestra que buscan hacer más con menos, especialmente con los avances en inteligencia artificial que podrían ayudarlos a ser aún más eficientes.

“Estamos aumentando nuestras inversiones en áreas como tecnología, incluida la inteligencia artificial, así como en publicidad, mientras seguimos ejecutando nuestras iniciativas de eficiencia, lo que ha resultado en 23 trimestres consecutivos de reducciones de plantilla”, dijo el director ejecutivo de Wells Fargo, Charlie Scharf , en una llamada con analistas.

Charles Scharf.

Los despidos continúan una tendencia del año pasado, cuando los mayores bancos redujeron su número de empleados en la mayor cantidad en casi una década.

Cabe destacar que los bancos suelen tomar decisiones de personal en el primer trimestre, en torno al período de pago de bonificaciones, y ninguno de los ejecutivos esta semana vinculó las reducciones de plantilla con la inteligencia artificial. Aun así, los recortes del último trimestre fueron mucho mayores que un año antes, cuando las entidades redujeron en conjunto 707 puestos.

“Etapas iniciales”

“La inteligencia artificial nos da oportunidades”, dijo el director ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan , el miércoles en una llamada con analistas. “Seguimos en las etapas iniciales de lo que todo esto hará. Pero ya estamos viendo beneficios reales hoy”.

Wall Street ha pasado años controlando el tamaño de sus plantillas, pero la era de la inteligencia artificial ha generado nuevas inquietudes entre banqueros y operadores sobre cómo la tecnología afectará su trabajo diario. Los jefes de los bancos enfrentaron una avalancha de preguntas de analistas esta semana sobre cómo están implementando la inteligencia artificial.

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En Citigroup, los ejecutivos dijeron que más del 80% de los 224,000 empleados de la firma utilizan las herramientas de inteligencia artificial y que sus equipos de trading ahorran unas 1,700 horas de trabajo cada mes. Sus 10,000 ingenieros la han usado para reconfigurar tres décadas de código en solo dos días, dijo la directora ejecutiva, Jane Fraser .

“Me siento satisfecha con la modernización que hemos logrado”, dijo Fraser a los analistas. “Otra área con la que estamos muy conformes es con las inversiones que hemos hecho en nuestros datos y arquitectura”.

Los resultados de esta semana se produjeron tras una reunión convocada anteriormente este mes por funcionarios de Estados Unidos con los jefes de algunos de los mayores bancos, donde los asistentes fueron informados sobre el aumento de los riesgos de ciberataques asociados al último modelo de Anthropic. Las entidades han pasado los días posteriores probando ese nuevo modelo, conocido como Mythos, para garantizar que sus sistemas no sean vulnerables.

Wall Street lleva años reduciendo su plantilla | Con la inteligencia artificial, los prestamistas podrían volverse aún más eficientes.

Sin embargo, uno a uno, los directores ejecutivos esta semana se mostraron abrumadoramente positivos sobre lo que la inteligencia artificial significará para sus instituciones.

“No será una línea recta: cuando hay una aceleración en una nueva tecnología, habrá obstáculos, problemas de riesgo y ajustes”, dijo el director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, en una llamada con analistas. “Pero el poder de la tecnología, la capacidad de usarla en una empresa para rehacer procesos, crear eficiencias y también generar más capacidad para invertir en crecimiento… no encuentro a ningún director ejecutivo que no esté hablando de eso”.