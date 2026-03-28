Policía francesa frustra atentado con explosivos frente al Bank of America. Foto AFP
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Agencia AFP
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La policía francesa frustró el sábado un atentado frente a las , informó AFP citando fuentes cercanas al caso.La departamento nacional antiterrorista (Pnat) indicó haber asumido inmediatamente el caso, y precisó que se abrió una investigación por “intento de destrucción mediante incendio o medio peligroso en relación con una empresa terrorista”.Los hechos ocurrieron alrededor de las 03H30 (GMT), en la calle Boétie, en el centro-oeste de París, frente a las oficinas de Bank of America, donde los agentes detuvieron a un hombre que acababa de depositar un artefacto explosivo artesanal delante del establecimiento bancario.

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El sospechoso fue puesto bajo custodia policial, confirmó Pnat.El artefacto estaba compuesto por un bidón transparente de 5 litros con líquido y un sistema de encendido, según una de las fuentes.La carga incluía un petardo con aproximadamente 650 gramos de material explosivo, indican los primeros indicios.Todo el dispositivo fue trasladado al laboratorio de análisis de la prefectura de policía de París.La sección antiterrorista de la brigada criminal de la policía judicial de París y la Dirección General de Seguridad Interior llevarán a cabo la investigación.

En un mensaje publicado en X, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, subrayó que “la vigilancia se mantiene más que nunca a un nivel muy alto”, felicitando a los agentes por su intervención y su “movilización en el contexto internacional actual”.Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, el ministro del Interior multiplica los llamados a la máxima vigilancia de las fuerzas de seguridad, especialmente para proteger a opositores iraníes, las sedes de sus asociaciones comunitarias, los lugares de culto judíos y los intereses estadounidenses, todos identificados como posibles objetivos de actos terroristas.

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