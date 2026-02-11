La última ola de ventas se produjo el miércoles, cuando las gestoras europeas St James’s Place Plc y AJ Bell Plc cayeron 11% y 5.4%, respectivamente, mientras que la firma francesa de software Dassault Systemes se desplomó 22% tras presentar resultados que, según analistas de JPMorgan Chase & Co., fueron “peores incluso de lo que temían los más pesimistas” y reforzaron las preocupaciones de que la empresa sea golpeada por la competencia de la IA.

El martes, una herramienta de estrategia fiscal lanzada por la poco conocida startup Altruist Corp. hizo caer más de 7% las acciones de Charles Schwab Corp., Raymond James Financial Inc. y LPL Financial Holdings Inc.

Para algunas de estas acciones, se trata de la caída más profunda desde el colapso del mercado durante la guerra comercial en abril. Pero es solo el ejemplo más reciente de una mentalidad de vender primero y preguntar después que se ha extendido rápidamente a medida que surgen nuevos productos derivados de los cientos de miles de millones de dólares invertidos en IA, lo que alimenta la ansiedad sobre cómo esta tecnología podría transformar industrias enteras.

“Cada empresa con algún tipo de riesgo potencial de disrupción está siendo vendida de manera indiscriminada”, dijo John Belton , gestor de fondos en Gabelli Funds.

Los avances en IA han estado en el centro de atención de Wall Street en los últimos años, con las acciones tecnológicas liderando el impulso. A medida que el repunte llevó los precios a máximos históricos, persistían las dudas sobre si se trataba de una burbuja a punto de estallar o del inicio de un auge de productividad que transformaría el mundo corporativo en EE.UU.

Pero desde principios de la semana pasada, una serie de lanzamientos de productos de IA ha provocado un cambio drástico. En lugar de concentrarse en identificar a los ganadores, los inversores ahora buscan evitar rápidamente cualquier empresa que pueda enfrentar el más mínimo riesgo de ser desplazada.

“No tengo idea de qué viene después”, dijo Will Rhind , director ejecutivo de Graniteshares Advisors.

“La narrativa del año pasado era que todos creemos en la IA, pero estamos buscando el caso de uso”, explicó. “Y cuando seguimos descubriendo casos de uso que parecen cada vez más poderosos y convincentes, eso está generando disrupción”.

La industria del software ha estado marcada por preocupaciones sobre la IA desde hace tiempo. La inquietud comenzó a extenderse con mayor amplitud a otros sectores la semana pasada, cuando nuevas herramientas de Anthropic PBC desencadenaron una fuerte ola de ventas en acciones de software, servicios financieros, gestión de activos y servicios legales.

Los mismos temores golpearon el lunes a las acciones de corredores de seguros en EE.UU., después de que el mercado en línea Insurify presentara una nueva aplicación que utiliza ChatGPT para comparar tarifas de seguros de automóviles. El martes, las acciones de gestión patrimonial fueron las siguientes en verse afectadas, arrastradas por el producto Hazel de Altruist, que ayuda a asesores financieros a personalizar estrategias para sus clientes.

El director ejecutivo de Altruist, Jason Wenk , afirmó que incluso él se sorprendió por la magnitud de la reacción del mercado bursátil, que eliminó miles de millones de dólares en valor de mercado de varias firmas de inversión. Sin embargo, señaló que esto envía una señal contundente sobre la amenaza competitiva que representa su empresa.

“Está empezando a quedar claro: la arquitectura que usamos para construir Hazel puede reemplazar cualquier puesto en la gestión patrimonial”, dijo en una entrevista. “Normalmente son trabajos que realiza un equipo completo. Y podrán hacerse con IA de manera efectiva por US$ 100 al mes”.

Empresas de IA como OpenAI y Anthropic han logrado avances sólidos en ingeniería de software con productos que ayudan a los desarrolladores a agilizar la redacción y depuración de código, y ahora avanzan hacia otros sectores.

Sin embargo, persisten numerosas interrogantes sobre cómo se adoptará la tecnología. La industria bancaria, por ejemplo, ha enfrentado desafíos periódicos de las criptomonedas, servicios electrónicos y otras innovaciones que, en última instancia, han hecho poco para erosionar su dominio.

Belton , el gestor de Gabelli, está entre quienes se muestran escépticos respecto de cómo Wall Street pasó de preocuparse por una burbuja de IA a temer que esté a punto de alterar grandes segmentos de la economía.

“Habrá ganadores y perdedores en cada industria”, afirmó Belton . Pero agregó que “una regla general es que la disrupción tecnológica tiende a tardar más de lo previsto en materializarse”.

Los retrocesos también pueden reflejar la ansiedad general sobre cuánto han subido las acciones en los últimos años impulsadas por el auge del gasto en IA y una economía de EE.UU. sorprendentemente resiliente. Eso ha elevado las valoraciones y ha hecho a los inversores más sensibles ante cualquier temor de corrección.

“Ante la más mínima señal de algo que el mercado percibe como ligeramente negativo, la acción va a caer 10% de una forma que nunca ocurriría en un mercado que no estuviera cotizando en estos niveles”, dijo Rhind , de Graniteshares.

Para Ross Gerber , director ejecutivo de Gerber Kawasaki, la angustia por los posibles perdedores de la IA que ha sacudido partes del mercado en la última semana es prematura. Señaló que todavía es demasiado pronto para determinar cuál será exactamente el impacto.

“Podemos intentar extrapolar cómo se verá el mundo dentro de cinco años con IA, pero simplemente no lo sabemos”, afirmó. “Los mercados intentan anticiparse cuando aún estamos en el comienzo de esta etapa incipiente”.