Las predicciones sobre el futuro no suenan precisamente como un lugar hacia el que la mayoría de la gente normal querría apurarse a llegar.
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Financial Times
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Si consideramos lo que es posible, da la sensación de que avanza sorprendentemente lento”, dijo recientemente Sam Altman al referirse a las tasas de adopción de la inteligencia artificial (IA). No es de extrañar que los líderes del sector tecnológico se quejen del ritmo de difusión de la IA; al fin y al cabo, tienen algo que vender. Pero, ¿por qué tantos líderes políticos se hacen eco de su impaciencia por una mayor rapidez?

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