Entiendo el razonamiento subyacente. Si la IA puede impulsar el crecimiento de la productividad — y creo que bien podría hacerlo en varios sectores — entonces cuanto más rápido se pueda difundir, más rápido se podrán cosechar los beneficios para el crecimiento. Para el gobierno del Reino Unido en particular, que está intentando reactivar una economía estancada, el atractivo es comprensible.

Pero la retórica optimista sobre “darle rienda suelta” a la IA está muy desconectada de la sensibilidad de muchos votantes del mundo desarrollado. Una encuesta realizada en EE.UU. el mes pasado reveló que sólo el 6% de los votantes registrados pensaban que el uso de la IA estaba avanzando a un ritmo demasiado lento, mientras que el 30% pensaba que estaba avanzando al ritmo adecuado y el 60% consideraba que estaba avanzando demasiado rápido.

Líderes como Donald Trump suelen hablar de una “carrera” de IA, pero sospecho que mucha gente o bien no sabe cuál se supone que es la meta, o bien sólo ha oído hablar de ella de los ejecutivos del sector tecnológico, cuyas predicciones sobre el futuro no suenan precisamente como un lugar hacia el que la mayoría de la gente normal querría apurarse a llegar. Dario Amodei , de Anthropic, prevé una disrupción “inusualmente dolorosa” en el mercado laboral a un ritmo “difícil de asimilar para la gente”, mientras que Altman dijo recientemente: “Vemos un futuro en el que la inteligencia es un servicio público como la electricidad o el agua y la gente nos la compra por un medidor”.

Últimamente, los políticos han moderado un poco su tono. Trump les ha dicho a las compañías de IA que necesitan “ayuda en relaciones públicas”, mientras que la canciller del Reino Unido, Rachel Reeves , reconoció las preocupaciones de la gente en un discurso reciente. “Habrá baches en el camino mientras lidiemos con estos cambios”, admitió, al tiempo que decía que quería que Gran Bretaña “alcanzara la tasa de adopción de IA más rápida” en el G7. Pero el intento de combinar ambos mensajes no funciona bien. La mayoría de la gente sabe que los baches en el camino no suelen ser una señal para pisar el acelerador.

Si la política es complicada, los argumentos económicos para acelerar esta transición tampoco son del todo claros. Sabemos por la historia que las personas y las economías son notablemente buenas para adaptarse al cambio tecnológico a largo plazo. En 1920, más del 14% de la población trabajaba en la agricultura y la minería en el Reino Unido, por ejemplo. Para 2016, esa proporción había caído a casi el 1%. En muchas profesiones y sectores que han ido decayendo gradualmente con el tiempo, las personas mayores se han jubilado y los jóvenes no se han incorporado a ellos.

Pero el cambio económico puede ser doloroso si supera la capacidad de adaptación de las personas. El trabajo del profesor del MIT David Autor sobre el “choque chino”, por ejemplo, puso de relieve las consecuencias de la competencia china en los trabajadores de las fábricas textiles estadounidenses, muchos de los cuales estaban concentrados geográficamente y con dificultades para reubicarse con la suficiente rapidez.

Un nuevo artículo del economista argentino Eduardo Levy Yeyati sostiene que dos economías pueden llegar a la misma frontera tecnológica y, sin embargo, experimentar transiciones diferentes. “En una, las empresas adoptan la IA a un ritmo que el mercado laboral puede absorber”, escribe. “En la otra, la adopción supera la capacidad de reasignación. El destino a largo plazo puede ser idéntico; el daño social permanente, no”.

El público también es consciente de que las tecnologías de propósito general siempre conducen a cambios sociales y culturales, además de económicos. De hecho, cuando Anthropic entrevistó recientemente a 80,000 usuarios de su chatbot Claude en 159 países, muchas de las preocupaciones que plantearon las personas estaban fuera del ámbito económico: autonomía y agencia; atrofia cognitiva; desinformación; privacidad; bienestar y dependencia.

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El historiador económico Karl Polanyi argumentó en una ocasión que “no debería hacer falta explicar que un proceso de cambio no dirigido, cuyo ritmo se considera demasiado rápido, debería ralentizarse, si es posible, a fin de salvaguardar el bienestar de la comunidad”.

Esto no tiene por qué ser un argumento en contra del cambio, ni siquiera del cambio rápido. Las frases clave, para mí, son “no dirigido” y “cuyo ritmo se considera demasiado rápido”. Que un proceso se perciba como “demasiado rápido” depende de la capacidad psicológica y práctica de la sociedad para lidiar con ese ritmo. Como he argumentado anteriormente, esa capacidad puede mejorarse mediante mejores redes de seguridad y políticas proactivas de capacitación que les permitan a las personas anticiparse al cambio e impulsarlo, en lugar de limitarse a reaccionar ante él.

Pero, en este momento, creo que muchas personas sienten que están en un vehículo a toda velocidad sin cinturón de seguridad ni las manos en el volante. En esas circunstancias, a nadie debería sorprenderle que voten por pisar el freno.

Escrito por Sarah O’Connor