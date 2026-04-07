La investigación —realizada sobre una muestra de 400 jóvenes pertenecientes a la Generación Z o centennials en Lima— muestra que el 51% de los jóvenes utiliza herramientas de inteligencia artificial varias veces por semana y un 24% lo hace todos o casi todos los días.

En detalle, el 69.5% de los encuestados utiliza estas herramientas para estudios o tareas académicas, mientras que el 42% las emplea en el trabajo y el 40% en la creación de contenidos digitales.

Además, el uso de estas tecnologías suele estar asociado a la mejora del desempeño. El 43.25% afirma recurrir a la inteligencia artificial para mejorar la calidad de su trabajo o estudios, seguido de quienes la utilizan para aprender algo nuevo (23.75%) o cuando tienen poco tiempo disponible (19.5%).

“La Generación Z usa la IA como un aliado en productividad, aprendizaje y creatividad”, señaló Claudio Huamán de los Heros, director de la carrera de Marketing de la USIL y del GRIM. “Todo esto anticipa un perfil laboral orientado a la mejora constante”.

Varios jóvenes en Perú usan IA para actividades laborales.

No obstante, cuando se evalúa su nivel de preparación frente a un entorno laboral dominado por la inteligencia artificial, el 42.5% se considera solo medianamente preparado, el 36.25% bien preparado y apenas el 12.75% dice sentirse muy preparado.

Este hallazgo evidencia un desafío importante para el sistema educativo y las empresas.

El perfil profesional de la generación Z

A partir de los resultados del estudio, se describe al nuevo profesional por su capacidad de responder a un contexto global cada vez más dinámico.

En ese contexto, Huamán de los Heros sostuvo que los jóvenes deberán dominar nuevas herramientas tecnológicas y desarrollar competencias vinculadas al análisis de datos, la automatización de procesos y el uso de inteligencia artificial, habilidades que comienzan a posicionarse como requisitos cada vez más demandados en el mercado laboral.

“Hasta hace unos 20 años te preguntaban si sabías hablar inglés. Ahora te preguntan si sabes automatizar procesos o trabajar con IA”, comentó el director. “El talento debe saber construir el puente entre la necesidad y la demanda empresarial”.

(Fuente: Estudio del GRIM de la USIL)

No obstante, deberán complementarse con habilidades tradicionales y blandas, como el pensamiento crítico, la comunicación y la capacidad de adaptación frente a un entorno laboral en constante transformación.

“Todavía existe un desfase entre lo que saben y lo que efectivamente han logrado”, remarcó Huamán de los Heros.

Consultados por su trabajo ideal, el 32% prefiere un empleo estable en una empresa, mientras que el 26% opta por emprender y el 19.75% aspira a trabajar de forma remota para el extranjero.

Asimismo, las condiciones laborales juegan un papel clave en sus decisiones. El 86.5% considera importante o muy importante el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, mientras que el 79% valora la posibilidad de trabajar de manera remota o híbrida.

Empresas deben generar contenido para la IA

No solo la Generación Z, sino el público en general, utiliza la inteligencia artificial generativa como si fuera un buscador para formular preguntas.Y aún no terminamos de vivir su alcance.

Aunque los GPTs no reemplazan el criterio de los trabajadores con mayor experiencia, funcionan para los empleados como “motores de respuesta” capaces de generar modelos de solución a partir de múltiples fuentes disponibles en internet. En ese contexto, el director del GRIM afirmó que las empresas tienen un nuevo reto: alimentar el ecosistema digital con contenido propio.

“Las empresas deberían generar contenido en repositorios, blogs, páginas web y redes sociales para que las herramientas de inteligencia artificial puedan identificarlo y recomendarlo en sus respuestas”, explicó Huamán de los Heros.

Además, continuó, abre un nuevo campo para áreas como marketing y comunicación corporativa, ya que las organizaciones deberán producir contenido que pueda ser reconocido por estas plataformas.

Las personas usan la IA como motores de respuesta. (Foto: USIL)

Visión del empleo a futuro

En cuanto al futuro del empleo, la Generación Z también tiene una visión clara sobre qué sectores concentrarán las oportunidades laborales en los próximos años. De acuerdo con el estudio, el 78% considera que el sector de tecnología y digitalización será el que más crecerá en el mercado laboral peruano hacia el 2030.

En segundo lugar aparecen comercio y servicios (43%), seguidos de educación y formación continua (35%), lo que refleja la creciente importancia de la actualización profesional en el entorno laboral.

Dentro del sector tecnológico, las áreas donde los jóvenes consideran más importante especializarse son inteligencia artificial (68%), ciberseguridad (57%) y análisis de datos (38%).

En paralelo, los encuestados anticipan cambios en algunos sectores tradicionales. El 56% considera que la atención al cliente tradicional podría perder relevancia, seguido de los medios de comunicación tradicionales (46%) y los trabajos administrativos repetitivos (45%), actividades que podrían verse impactadas por la automatización y el avance de la tecnología.