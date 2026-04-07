Casi el 80% de la de la Generación Z considera que tecnología y digitalización concentrarán las mayores oportunidades laborales. (Foto: Freepik)
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Dax Canchari Reyes
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La inteligencia artificial ya es parte del día a día de la Generación Z en el Perú, pero, ¿cómo afecta su trabajo y percepción del futuro laboral? Un estudio del Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) muestra que el desempeño de este grupo es trascendental en cuanto a la herramienta. Así, el 51% de jóvenes emplea la inteligencia artificial con el fin de mejorar su desempeño.

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