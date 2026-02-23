El precio del uso de la inteligencia artificial (IA) está bajando. En China, el grupo de IA más popular del país, Zhipu AI, cobra unos US$ 3 por el acceso básico a modelos de IA. Muchos lo consideran como uno de los equivalentes locales más cercanos a OpenAI en el gigante asiático, ya que desarrolla modelos de lenguaje grandes (LLM, por sus siglas en inglés) para competir con los sistemas estadounidenses.

En un mercado donde los planes de pago de sus homólogos estadounidenses rondan US$ 20 al mes, dependiendo del nivel, y los contratos empresariales ascienden a millones de dólares al año, esta medida de Zhipu podría desatar una guerra de precios.

Esa diferencia va más allá del precio de los productos. Desde su salida a bolsa en Hong Kong en enero, las acciones de Knowledge Atlas Technology Joint Stock, más conocida como Zhipu AI, han subido un 300%. Sin embargo, incluso después de ese repunte, su valor de mercado de US$ 29 mil millones sigue siendo una fracción del de los principales grupos de IA estadounidenses, con una valoración del mercado privado de OpenAI de US$ 500 mil millones y la de Anthropic de unos US$ 350 mil millones.

Foto: Tomada de la web de AI Certs News

Las valuaciones de los mercados dan por hecho un mundo en el que los grupos estadounidenses de IA mantienen un dominio abrumador sobre los ingresos globales de la IA y dominan los segmentos de mayor margen, mientras que los usuarios globales siguen aceptando precios más elevados. Pero ¿hasta qué punto es sostenible esa hipótesis?

Hay buenas razones para que los desarrolladores estadounidenses de IA atraigan valoraciones más altas. Tienen bases de ingresos existentes más amplias que sus homólogos chinos y se benefician de relaciones empresariales consolidadas y de un acceso más fácil al capital.

The Open AI logo on a laptop arranged in Crockett, California, US, on Friday, Dec. 29, 2023. Microsoft has invested some $13 billion in OpenAI and integrated its products into its core businesses, quickly becoming the undisputed leader of AI among big tech firms. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg

La geopolítica juega un papel clave. Las preocupaciones sobre la seguridad de los datos y el escrutinio regulatorio probablemente limitarían el uso de los modelos de IA chinos en EE. UU. y partes de Europa, especialmente para las tareas gubernamentales. Esa restricción debería ayudar a mantener el poder de fijación de precios de los proveedores estadounidenses en algunos mercados.

Sin embargo, la brecha tecnológica entre los modelos de IA estadounidenses y chinos se está reduciendo. En los puntos de referencia estandarizados de la industria, los principales LLM chinos ahora alcanzan un nivel comparable al de sus homólogos estadounidenses en tareas de razonamiento, codificación y conocimientos generales. En áreas como la resolución de problemas matemáticos, la brecha se ha reducido a diferencias porcentuales de un solo dígito, según el Índice de IA 2025 de Stanford. China también representa una gran parte de la producción mundial de investigación en IA y de los artículos sobre aprendizaje automático más citados.

La principal limitación percibida para las ambiciones de China en materia de IA ha sido el acceso a chips avanzados de IA y la posibilidad de crear una solución viable a nivel nacional para eludir los controles de exportación estadounidenses. Zhipu ha entrenado sus modelos con los chips de IA Ascend de Huawei, que no igualan el rendimiento de vanguardia de los últimos chips de Nvidia. Sin embargo, su uso sugiere que las restricciones a la exportación no han impedido que China desarrolle rivales creíbles a los modelos estadounidenses.

Si la tecnología ya no es el principal obstáculo, la competencia se traslada al precio. El precio que OpenAI les ofrece a los desarrolladores de su modelo insignia GPT-5.2 es de aproximadamente US$1.75 por cada millón de tokens de entrada, las unidades con as que se mide el texto procesado y generado por los modelos de IA, y US$14 por cada millón de tokens de salida. En la plataforma nacional para desarrolladores de Zhipu, su último modelo lingüístico insignia, GLM-5, tiene un precio de aproximadamente US$0.58 por cada millón de tokens de entrada y US$2.60 por cada millón de tokens de salida. La diferencia se acentúa en el precio de salida, donde supera a la mayoría de los modelos estadounidenses.

Incluso en mercados en los que las compañías estadounidenses de IA se benefician del reconocimiento de marca y las ventajas de distribución, una diferencia de precios sostenida puede cambiar el comportamiento con el tiempo. Conforme la nueva tecnología se convierte en parte del trabajo diario, esto sucede especialmente con los estudiantes, los desarrolladores independientes, las pequeñas empresas y las startup sensibles a los costos.

Eso significa que la valoración actual de Zhipu puede reflejar expectativas demasiado pesimistas. Según Counterpoint Research, se prevé que el gasto mundial de los consumidores tan sólo en IA generativa se acerque a los US$700 mil millones en 2030, sin tener en cuenta los ingresos de las empresas y la infraestructura en la nube. Si los mercados más receptivos a los proveedores chinos de IA captaran un tercio de esa demanda y Zhipu ocupara apenas el 10% de ese mercado, los ingresos superarían los US$23 mil millones a finales de la década y respaldarían una valoración muy superior al nivel actual.

Gran parte del optimismo que rodea a las acciones estadounidenses de IA se basa en la suposición de que los usuarios seguirán pagando por las mejoras graduales en el rendimiento. Pero conforme se reducen las diferencias, el precio de la IA pronto podría ser determinado por el modelo más barato que ofrezca un rendimiento aceptable.

Por: June Yoon