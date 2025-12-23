Dicha escuela reemplazará a la Facultad de Ingeniería, y según Javier Morán, decano de la FIIA, se emitió un expediente a Sunedu para sustentar el cambio de la denominación, ya que la inteligencia artificial ha dejado de ser un campo exclusivo de la computación y se ha convertido en un “eje transversal de la ingeniería moderna”.

“No es sacar una carrera más, sino modificar la propuesta educativa de los ingenieros en Perú, centrándonos en la IA. Las empresas ahora construyen su soporte operativo, comercial y atención al cliente sobre sistemas de IA” , relata.

USIL lanza la primera Facultad de Ingeniería e Inteligencia Artificial en Perú para satisfacer demandas laborales. Foto: USIL

IA: empleabilidad y retornos salariales en el horizonte

Morán prevé que la Facultad de Ingeniería e Inteligencia Artificial incrementaría entre 15% y 25% el nivel de alumnos entre los próximos 3 y 5 años.

Ello, en un contexto donde el 60% de los profesionales no teme ser desplazado por la IA en sus trabajos y la ven como una herramienta aliada —según Talana— y donde el 70% de los empleadores reporta dificultades para hallar personal calificado en la industria de la inteligencia artificial —en datos de ManpowerGroup—.

De esa manera, se incorporará a la malla curricular:

Machine Learning

Ciencia de datos

Programación avanzada

Visión por computadora

IA generativa

Sistemas autónomos

Ciberseguridad aplicada a la IA

Morán comenta que hay tres capacidades que definen el valor profesional del ingeniero: análisis de datos, construcción de modelos predictivos y ejecución automatizada de tareas; sin embargo, hay una “alta demanda insatisfecha” en estos rubros que considera urgentes para el país.

Vale acotar que para organizaciones especializadas como Defontana, Perú está en pleno proceso de madurez digital y destaca por su “entusiasmo”.

El 54% de las empresas ya implementa herramientas de IA, muy por encima del promedio regional (45%) pero solo el 62% de los ejecutivos considera que su firma está “parcialmente preparada” para aprovechar su potencial.

“Cuando alguien postula a Google o Microsoft y dice que estudió ingeniería informática en el Perú, no saben exactamente qué estudió. Por eso es clave que las mallas curriculares estén alineadas con los estándares de las sociedades computacionales internacionales”, apunta Morán.

En esa línea, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), demuestra que el ingreso mensual promedio para ingenierías afines a la inteligencia artificial es de:

Ingeniería de Sistemas y Cómputo (S/ 4,312, para menores de 29 años; y de S/ 7,970, para mayores de 30 años)

(S/ 4,312, para menores de 29 años; y de S/ 7,970, para mayores de 30 años) Ingeniería de Telecomunicaciones (S/ 4,224, para menores de 29 años; y de S/ 10,410, para mayores de 30 años)

(S/ 4,224, para menores de 29 años; y de S/ 10,410, para mayores de 30 años) Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo (S/ 4,213 para menores de 29 años; y de S/ 10,410 para mayores de 30 años)

(S/ 4,213 para menores de 29 años; y de S/ 10,410 para mayores de 30 años) Ciencias de la computación (S/ 4,091 para menores de 29 años; y de S/ 7,934 para mayores de 30 años)

(S/ 4,091 para menores de 29 años; y de S/ 7,934 para mayores de 30 años) Ingeniería Mecánica (S/ 4,045 para menores de 29 años; y de S/ 9,678 para mayores de 30 años)

(S/ 4,045 para menores de 29 años; y de S/ 9,678 para mayores de 30 años) Ingeniería Eléctrica (S/ 4,018 para menores de 29 años; y de S/ 9,160, en mayores de 30 años)

(S/ 4,018 para menores de 29 años; y de S/ 9,160, en mayores de 30 años) Ingeniería Civil (S/ 3,973 para menores de 29 años; y de S/ 9,117 para mayores de 30 años)

Se espera un incremento del 15% al 25% en matrículas en los próximos años debido a la IA, estiman desde USIL. Foto: referencial