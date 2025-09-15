Según el estudio, el 35% de los centennials y el 35% de los millennials en el Perú declararon haber optado por no cursar estudios superiores. A nivel global, los porcentajes son menores: 31% en el caso de la Generación Z y 32% en el de los millennials. “Que cada vez menos jóvenes estén interesados en seguir estudios universitarios es una problemática global, donde la calidad de la educación se posiciona como la principal preocupación”, señaló Soledad Ruilópez, socia líder de Capital Humano de Deloitte Spanish Latin America.

El informe precisa que, a nivel mundial, un 35% de la Generación Z y un 37% de los millennials consideran la calidad de la educación como su mayor preocupación. Sin embargo, en el Perú la brecha es significativamente más alta: un 44% de los centennials y un 56% de los millennials expresaron inquietud por este tema, reflejando la percepción crítica sobre el sistema educativo local.

A ello se suman otros factores. El 61% de los millennials y el 59% de la Generación Z en el Perú señalaron restricciones financieras como motivo para no continuar con estudios superiores. Asimismo, un 50% de los millennials y un 37% de los centennials mencionaron circunstancias personales o familiares. “El alto costo de la educación frente a la relación costo-beneficio al culminar una carrera —considerando los sueldos y beneficios en empleos informales, así como el riesgo de desempleo o subempleo— es un factor adicional que los más jóvenes siguen cuestionándose”, puntualizó Ruilópez.

Jóvenes emprendedores y nuevas formas de aprendizaje

Un grupo significativo de jóvenes en el Perú muestra una preferencia marcada por el emprendimiento frente a la educación universitaria tradicional. El 31% de los millennials y el 23% de la Generación Z declararon que su intención es emprender en lugar de seguir una carrera superior.

“Perú es un país que históricamente se ha caracterizado por el espíritu emprendedor de su gente y por una cultura que promueve este camino. Eso explica por qué los porcentajes en el país son más elevados que los globales, donde los niveles llegan al 19% de millennials y al 15% de la Gen Z”, explicó Ruilópez.

La investigación también evidencia que, en el plano global, crece el interés por ocupaciones que estas generaciones consideran que no requieren estudios superiores, como ser influencer o streamer de videojuegos. “Si bien al inicio no lo demandan, en la medida en que se deben gestionar comunidades o liderar pequeños proyectos, se vuelve necesario un abordaje más profesional”, precisó la especialista.

Otro de los hallazgos se relaciona con el cambio en las aspiraciones colectivas. Tanto en la Generación Z como en los millennials —un 19% en cada caso— se observa un fuerte interés por flexibilizar el aprendizaje bajo sus propios términos. “Ya no buscan estudiar en horarios rígidos, sino optar por alternativas como bootcamps, cursos en línea o experiencias laborales que perciben como más útiles y rápidas”, añadió Ruilópez.

Plataformas como YouTube, Coursera, LinkedIn Learning o incluso TikTok, en su versión educativa, han ganado terreno como medios accesibles y efectivos para adquirir habilidades específicas. “Esto no solo refleja una crítica de estas generaciones al sistema educativo tradicional, sino también un cambio cultural y generacional en las formas de aprender”, señaló la directiva.

El informe también resalta las limitadas oportunidades de aprendizaje práctico. En Perú, el 39% de la Generación Z y el 29% de los millennials identificaron esta carencia, frente al 28% y 27% reportados a nivel global, respectivamente. Asimismo, el costo de la matrícula continúa siendo un factor de preocupación: el 37% de los millennials y el 32% de los centennials en el país lo consideran una barrera, en contraste con el 40% de la Gen Z y el 38% de los millennials a nivel mundial.

La búsqueda de dinero, propósito y bienestar

La generación Z y los millennials comenzaron sus trayectorias profesionales en medio de un escenario marcado por la pandemia global y una crisis financiera, circunstancias que moldearon tanto sus expectativas laborales como su definición del éxito.

“Estas generaciones priorizan el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, así como el desarrollo de labores con propósito, mientras persiguen estabilidad financiera. Hoy, en un contexto en el que la inteligencia artificial generativa (GenAI) está transformando la dinámica laboral, están reevaluando las capacidades que necesitan para alcanzar el éxito y el apoyo que esperan de sus empleadores”, explicó Elizabeth Faber, directora global de Personas y Propósito de Deloitte.

El estudio destaca que para los jóvenes ganar dinero sigue siendo fundamental, pero no es suficiente. También buscan bienestar y un trabajo con propósito: una tríada compleja de equilibrar. No obstante, casi la mitad de la Generación Z (48%) y de los millennials (46%) afirma no sentirse financieramente segura, un salto frente al 30% y 32%, respectivamente, reportado en la encuesta del año pasado.

El propósito aparece como un elemento central: nueve de cada diez jóvenes —89% de la Generación Z y 92% de los millennials— consideran que es clave para su satisfacción laboral y bienestar. Sin embargo, su significado varía. Para algunos implica tener un impacto positivo en la sociedad; para otros, ganar lo suficiente para garantizar estabilidad, lograr un balance entre trabajo y vida personal o adquirir nuevas habilidades que les permitan disponer de tiempo y recursos para generar cambios fuera del ámbito laboral.

Ficha técnica:

Público objetivo: Se recopilan las opiniones de 23,000 participantes de 44 países como Perú, Colombia, Argentina y México, entre otros. De esta cifra, participaron 414 peruanos , de los cuales 311 son Generación Z y 103 son millennials .

Se recopilan las opiniones de 23,000 participantes de 44 países como Perú, Colombia, Argentina y México, entre otros. De esta cifra, participaron 414 peruanos de los cuales 311 son Generación Z y 103 son . Detalles de la muestra: Entre los encuestados de la Generación Z, el 60% se identifica como hombres y el 40%, como mujeres. Igualmente, el 35% de ellos están cursando estudios universitarios, 26% se encuentra en búsqueda de cualificación profesional, y el 4% ya ha obtenido un título universitario.

Entre los encuestados de la Generación Z, el 60% se identifica como hombres y el 40%, como mujeres. Igualmente, el 35% de ellos están cursando estudios universitarios, 26% se encuentra en búsqueda de cualificación profesional, y el 4% ya ha obtenido un título universitario. Metodología: La encuesta se llevó a cabo mediante una entrevista en línea de autocompletar. El informe incluye citas de los encuestados, clasificadas por generación y género, que respondieron a preguntas abiertas. Además, se incorporaron opiniones de participantes en entrevistas cualitativas individuales de estilo etnográfico.