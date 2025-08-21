Una de las preguntas centrales que planteó Velásquez fue cómo cerrar la brecha entre las metas climáticas y la realidad
En el evento Gestión Responsable, organizado por el Diario Gestión, José Luis Velásquez, socio de PwC, advirtió que el cambio climático, el estrés hídrico, la pobreza y la seguridad alimentaria son hoy algunos de los principales desafíos de sostenibilidad que generan riesgos significativos tanto en el Perú como en el mundo.

