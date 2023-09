El informe “Approaching the Future 2023: Tendencias en Reputación y Gestión de Intangibles”, elaborado por Corporate Excellence, en colaboración con CANVAS Estrategias Sostenibles y Global Alliance for Public Relations and Communication Management, destacó las principales prioridades para las empresas peruanas y de la región.

Según el informe, el 67.2% de los profesionales peruanos considera que la integración de la sostenibilidad y los criterios ASG (factores ambientales, sociales y de gobernanza) en los modelos de negocio es la tendencia más relevante en sus organizaciones. Le siguen de cerca la definición y activación del propósito corporativo (64.1%), la gestión de la reputación corporativa (62.5%), y el enfoque en modelos de liderazgo responsable (59.4%). Milton Vela, director de Café Taipá, destacó que la sostenibilidad sea el principal aspecto que las organizaciones peruanas consideran, al igual que en Europa. En Latinoamérica, en cambio, se sitúa en tercer lugar con el 52.9%. Pese a ello, Vela reconoció que en el Perú aún existe el reto de integrar la sostenibilidad a los planes y las estrategias de negocio, así como a la formación a empleados y directivos. “No porque la tendencia sea más importante en un lugar significa que esté más desarrollada. Aún existe un camino por recorrer en dedicar esfuerzos corporativos. También queda pendiente la comunicación efectiva hacia dentro y fuera. El estudio revela que un gran pendiente es formar los conceptos y la formación de sostenibilidad en directivos y colaboradores, así como en la opinión pública”, destacó. LEA TAMBIÉN: Michael Page: El rol del CFO como impulsor de la estrategia ESG en las corporaciones Interbank y su trabajo en sostenibilidad Zelma Acosta-Rubio, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Legales de Interbank, comentó que el primer paso hacia la sostenibilidad es identificar agentes de cambio en la propia empresa. Por ello, reconoce la importancia de la formación de los colaboradores y de mostrarles cómo su trabajo ayuda a construir reputación. En ese sentido, el banco ha implementado dos estrategias. “En primer lugar, tenemos el Track de Cultura Sostenible, programa enfocado en fortalecer los conocimientos de nuestros colaboradores en una amplia gama de temas relacionados con ASG. Un ejemplo de esto es ‘Vive Sostenible’, un espacio en el que diferentes áreas comparten los avances de las iniciativas y los planes de sostenibilidad”, señaló Acosta-Rubio. La segunda estrategia es la formación especializada en aspectos como estrategia climática, transición justa, finanzas sostenibles, carbono neutral con consultoras o expertos externos. “Esto nos permite aprender y comprender las mejores prácticas, especialmente en el contexto del sector financiero. Contamos con un equipo dedicado al monitoreo constante de las mejores prácticas dentro de la industria financiera, asegurando que estemos alineados con los estándares más actuales”, agregó. Con respecto a la evolución de la importancia de sostenibilidad en las organizaciones peruanas, Acosta-Rubio resaltó que desde la llegada de la pandemia, entre otros factores, se ha acelerado el entendimiento de lo que significa gestionar desde la sostenibilidad. “En Perú, hemos adoptado que el futuro presupone una mirada ecosistémica de los actores, es por eso que el tema ya ha quedado inserto en las agendas empresariales y lo que resta ahora es acelerar el cómo”, dijo. Tomando como ejemplo las acciones de Interbank, la empresa ha desplegado acciones como la implementación de un modelo de gobernanza de sostenibilidad incorporando indicadores ASG en su modelo de negocio; fomentando espacios de discusión, aprendizaje y colaboración tanto con el sector público como con el privado; estableciendo alianzas estratégicas con actores clave en el ámbito de la sostenibilidad, asi como midiendo su avance bajo estándares internacionales. La mirada y acción de Latam Airlines Antonio Olórtegui, gerente de Asuntos Corporativos de LATAM Perú, comentó que, en la actualidad, la sostenibilidad es un factor vital en la toma de decisiones y un aspecto fundamental de cara al core del negocio. Según explica, esto permite que las compañías no solo ofrezcan sus servicios en lo que mejor sepan hacer, sino que construyan desde su experiencia un mejor planeta. “En el Grupo LATAM, hemos propiciado diálogos con todos nuestros stakeholders para reenfocar nuestros esfuerzos a largo plazo, logrando implementar una estrategia de sostenibilidad que moviliza al país. Apoyamos en temas de salud, medio ambiente y en situaciones de crisis con nuestro Avión Solidario. Además, hemos puesto foco en necesidades específicas, en las que construir en conjunto amplifica lo que podemos lograr, como hemos hecho junto a seis organizaciones aliadas con nuestra iniciativa SOSelva para proteger la Amazonía peruana”, sostuvo Olórtegui. LEA TAMBIÉN: Los planes de Mountain Partners para financiar startups peruanas de impacto sustentable ¿Qué otros aspectos se valoran en Perú? De acuerdo al estudio, los profesionales peruanos priorizan temas similares a sus pares en otros países latinoamericanos. Sin embargo, en el Perú se otorga una mayor importancia a la sostenibilidad y al propósito corporativo, con incrementos de 14.3 y 11.9 puntos, respectivamente frente al año pasado. El gobierno corporativo también es una prioridad en el Perú en comparación con otros países de la región, con un aumento de 12.7 puntos. No obstante, al evaluar la implementación efectiva de estas tendencias en las organizaciones latinoamericanas, la comunicación corporativa lidera con un 53.2%, seguida de la reputación corporativa con un 51.6% y el propósito corporativo con un 50.7%. Esto revela, según el estudio, una coherencia parcial entre las valoraciones de los profesionales y las áreas de enfoque reales de las compañías. La reputación y marca corporativa en Perú y la región La gestión de la reputación corporativa es la principal prioridad para las empresas en Latinoamérica (58.3%). Además, constituye el segundo ámbito al que las empresas de la región destinan más recursos y esfuerzos en el 2023. El estudio subraya un incremento significativo en el número de organizaciones que centran sus esfuerzos en este campo en comparación con la edición anterior, con un incremento de 14.6 puntos. Esta tendencia se refleja también en Perú, donde el 62.5% de los profesionales considera la gestión de la reputación como una prioridad en sus organizaciones. Este aspecto se ha vuelto fundamental para el modelo empresarial del futuro y los CEOs comienzan a reconocerlo como uno de los riesgos primordiales que enfrentan las organizaciones a nivel global. A pesar de los avances, las organizaciones enfrentan obstáculos y desafíos en lo que respecta a la gestión de la reputación corporativa. La creación y aplicación de modelos de medición, junto con la identificación e integración de los riesgos reputacionales, se perfilan como los principales desafíos, con una valoración del 45.3% y el 38.1% respectivamente. Ficha técnica Universo: Más de 1,200 profesionales en 53 países.

Metodología: Análisis de más de 400 fuentes secundarias, análisis cualitativo, entrevistas y encuestas online.

SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.