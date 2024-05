De acuerdo con el informe del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el cobre tuvo una variación diaria de 0.4% el martes 30 de abril. De esa forma, su precio se ubica en US$ 4.52 por libra.

Incluso, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, mediante su cuenta personal de ‘X’ (antes Twitter) informó la economía se viene recuperando en un contexto de mejores precios de productos de exportación.

Arista remarcó que precio del cobre creció 20% anual en abril y, de esta manera, alcanzó su mayor nivel en dos años.

También el titular del MEF proyectó que la recaudación tributaria de abril crecerá en torno a 4%, “marcando una tendencia alentadora”. “Requerimos generar un shock de confianza, y desde el MEF seguiremos promoviendo y acompañando la inversión privada, y generando las mejores condiciones para impulsar el crecimiento”, afirmó el ministro.

Análisis

Para Katherine Salazar, analista del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, el alza del precio del metal rojo es impulsado por expectativas y no tanto por fundamentos.

Subrayó que el mercado está anticipando una oferta escasa y una demanda creciente, relacionada a la transición energética.

“Si bien estos factores parecen ser fundamentos de mediano y largo plazo, hoy está funcionando como un factor especulativo, los cuales se caracterizan por tener un impacto de mayor magnitud”, señaló la analista en el último Reporte Semanal del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank.

A detalle, Salazar explicó que cuando se dice que un factor especulativo impulsa al precio, significa que el valor está siendo motivado por expectativas, percepciones del mercado o eventos que no están directamente relacionados con la oferta y la demanda (factores fundamentales). Estos movimientos motivados por la especulación tienden a ser más volátiles o extremos, ya que las decisiones del mercado pueden cambiar en respuesta a la información disponible.

Puso como ejemplo el anuncio de oferta de adquisición del grupo BHP Billiton, una de las compañías mineras más grandes del mundo, de Anglo American por US$ 38,800 millones, dando al mercado el mensaje que es “necesario tener cobre”, lo que alimentó las expectativas de una escaza oferta.

“Esta operación crearía el mayor productor de cobre del mundo, equivalente al 10% de la producción mundial. Desde el anuncio, el precio del cobre subió alrededor de 5%”, afirmó.

Por fundamento

Salazar sostuvo que estas alzas especulativas se ven reflejadas en el posicionamiento financiero, que también ayudan a tener una percepción del sentimiento del mercado.

Refirió que los contractos futuros del cobre que apuestan a alzas en el precio, han subido hasta máximos del 2020-2021, mientras que la reducción de las posiciones cortas siguiere que menos inversores están apostando a la baja en el precio.

En el lado de fundamentos en lo que respecta al mercado físico, la analista de Scotiabank señaló que, si bien las primeras expectativas es que este año habría un balance físico más ajustado, los datos arrojaron un superávit en enero de este año.

Además , la demanda de cobre de China, vista por el lado de importaciones, al menos hasta febrero no hay una sorpresa o algo atípico que respalde los precios actuales . Adicionalmente, el nivel de los inventarios globales de cobre han subido a niveles desde el 2020, lo que normalmente se hubiera traducido en presiones bajistas en el precio.

“Esto significaría que la actual discrepancia entre los fundamentos del mercado físico y la actividad especulativa pueden plantear riesgos de corrección en el futuro. Si el precio del cobre sigue subiendo sin un respaldo adecuado de la demanda física, corre el riesgo de tener correcciones de la misma magnitud que las alzas”, anotó.

¿Cuál será la tendencia?

Según Salazar, técnicamente el siguiente objetivo al alza para el precio del cobre es el nivel de US$ 4.70 por libra. Sin embargo, no han sido niveles sostenibles en el pasado.

Hacia la baja los primeros soportes se ubican en US$ 4.40 y US$ 4.20. Incluso el precio puede caer hasta los US$ 4 sin dañar la tendencia alcista.

“Consideramos que el piso del mercado está cercano a US$ 3.70, ya que en el pasado tras el cierre de la mina Cobre Panamá el precio respetó estos mínimos”, precisó.

Beneficios para el Perú

Ricardo Carrión, gerente de Mercado de Capitales de Kallpa SAB, indicó que los precios del cobre seguirían al alza en el largo plazo porque estamos en un contexto de reconvención energética, desarrollo de infraestructura verde y vehículos eléctricos.

El gerente mencionó que en el último ciclo de subida de precios entre el 2005 y 2011 se lograron crear las condiciones para atraer inversión.

Agregó que se sembraron proyectos que en los años siguientes gatillaron inversiones por más de US$ 35,000 millones y que terminaron resultando el doble de la producción de cobre y un impacto positivo en nuestro producto bruto interno (PBI).

“Buenos precios generan acumulaciones de caja. El incremento sustancial de la caja de las empresas las vuelven mas permeables a tomar mayores riesgos para poder garantizar su crecimiento. Desarrollan ideas de proyectos que luego se materializan a través de inversiones concretas. Esas inversiones crean bienestar económico de largo plazo en el país. Eso es el circulo virtuoso minero”, dijo.

Bajo ese contexto, el experto en temas mineros consideró que se deben destrabar proyectos, ya que después de Quellaveco no tenemos una iniciativa de gran envergadura. “Sería magnífico que se pueda lograr lo de Tía María”, puntualizó.

En su proyección, Carrión espera que el Perú pueda aprovechar este año los valores altos y calcula que se podría llegar a los 3 millones de toneladas de cobre.

Inversión minera

El Gobierno peruano estima alcanzar US$4,600 millones en inversión minera, sustentado principalmente en el impulso de siete proyectos mineros, como son Reposición Tantahuatay (de oro), Ampliación Huancapeti (zinc), Reposición Antamina (cobre).

Asimismo, en los proyectos Romina (zinc), Reposición Raura (plata); Chalcobamba Fase I (cobre) y Corani (zinc).

Según el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, para el 2026 el nivel de ejecución de inversión minera superaría los US$ 5,400 millones. Es decir que recién en dos años se podría superar los niveles del 2022 (US$ 5,235 millones).

Cabe recordar que, aunque el Minem había previsto inicialmente que el 2024 se llegaría a los US$5,000 millones en inversiones mineras, diversos especialistas consultados habían expresado sus dudas de que se cumpliera esa meta, debido a la falta de nuevos grandes proyectos.