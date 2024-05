Según Burgos, este año Software One se enfocará en posicionarse en el Perú, con una estrategia que apuesta no solo por una gran inversión, sino también por el desarrollo de nuevos servicios para ampliar su rango de acción. Actualmente, la compañía tiene un 15% de market share con más de 1,000 clientes en el país y su objetivo es duplicar dicha cifra para el cierre de año.

“Es un mercado bastante competitivo pero esperamos estar en un 30% a finales del 2024, ya que nos vamos a enfocar en inversión local. Ya tenemos 4 hubs en la región que están en Colombia, Brasil, Costa Rica y México, pero ya hemos implementado nuestra oficina en Perú con 60 técnicos especializados en los servicios que ofrecemos. Vemos una gran posibilidad de crecimiento aquí, así que todas nuestras estrategias se enfocan en el mercado peruano”, apuntó.

La expansión

El CEO de Software One indicó que la inversión estimada para este año para sus operaciones en Perú asciende a los US$ 1.2 millones entre operaciones comerciales e infraestructura. “Hemos invertido en nuestra oficina que la estamos usando como centro de adiestramiento para nuestros clientes, ya que anteriormente no teníamos este servicio acá. Además, tenemos un equipo regional que le está dando servicio prioritario a Perú para lograr la expansión que tenemos como meta”, detalló.

Según Burgos, dicha inversión se justifica en el crecimiento de adopción en la nube que están teniendo las empresas peruanas. Sus principales clientes son compañías de los sectores de Banca, Finanzas y Seguros, retail y minería que, en su paso a la digitalización, comienzan a requerir estos servicios.

“Queremos que los potenciales clientes vean que estamos presentes con una vasta experiencia. La principal oportunidad que tenemos es que, a diferencia de otros países donde ya tienen este tipo de servicios incorporados, la mayoría de empresas se está dando cuenta de que requieren este tipo de tecnología y eso nos permite aumentar no solo nuestros clientes, sino también extender los servicios que ofrecemos a los mismos”, explicó.

En este sentido, Burgos detalla que se enfocan en ofrecer soluciones que combinen licenciamiento, consultoría y servicios adaptados a las necesidades de cada cliente, apoyados en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

Software One espera tener un crecimiento del 25% en sus operaciones en Perú para el cierre del 2024 con el objetivo de sextuplicar la inversión que presupuestada. Es decir, llegar a los US$ 7.2 millones de facturación.

“Ahora estamos entrando en la parte de acquisition que es, básicamente qué, clientes corporativos que son significativos como por ejemplo Industrias San Miguel, que ya están trabajando con nosotros, les podamos ofrecer más servicios dentro de sus procesos. Queremos penetrar más en esas cuentas y, con nuestra unidad de negocio más pequeña, también ofrecemos productos de nube o implementación de Office 365. Entonces, nuestra estrategia es agresiva, por lo que los esperamos esos resultados”, concluye.





SOBRE EL AUTOR Xenia Martinez Periodista curiosa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en coberturas políticas, sociales y de economía para diversas plataformas (web, radio y televisión). Actualmente, en cubro los sectores inmobiliarios, retail, startups, tecnología, gastronomía y managment en la secciones Negocios y Estilos, del diario Gestión.