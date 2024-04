Según Katherine Salazar, analista del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank, el precio del cobre retomó su tendencia alcista después de que China reanudara sus actividades tras las vacaciones del Año Nuevo chino. Además, la perspectiva del país asiático mejoró, ya que en el primer trimestre registró un crecimiento de 5.3%.

Otro factor es que la expectativa de cobre es de déficit, debido a un problema de oferta. En noviembre del año pasado, la mina de cobre First Quantum en Panamá cerró debido a protestas. “Ahí se le está quitando 1.3% de las arcas globales, que producen 300,000 toneladas anuales. Entonces, el mercado se encuentra deficitario este año”, refirió la analista a Gestión.

Salazar señaló que el mercado anticipa que el precio del metal rojo será más alto, impulsado por la “especulación más que por fundamentos sólidos”.

“Técnicamente, el cobre ha superado los US$ 4.30 y podría alcanzar máximos históricos por encima de los US$ 4.50. Si cae, hay bastante soporte, por lo que llegaría a US$ 3.80, que es el piso de mercado. Nosotros esperamos que esté en US$ 3.85 con sesgo al alza este año”, remarcó.

Explicó que el producto bruto interno (PBI) positivo de los dos primeros meses en Perú se debe en gran parte al impulso del sector minero, especialmente el cuprífero. “Con los precios altos que estamos viendo, las mineras van a aprovechar y producirán más. Además, incentiva a la inversión minera, así que se debe acelerar los procesos de permisología”, anotó

Agregó que las exportaciones de cobre alcanzarían este año US$ 23,654 millones, lo que significa un crecimiento de 1.3% a diferencia del 2023.

Perspectivas

Las perspectivas son muy positivas para el cobre, especialmente para Goldman Sachs, que estima que el precio del metal rojo subirá a US$ 5.4 la libra (US$ 12,000 la tonelada) el próximo año debido a un “significativo” déficit en la extracción del mineral, lo que impactará el mercado de metales refinados. Según el estratega de dicha firma, Nicholas Snowdon, el cobre se acerca a su “Everest” en los próximos tres a cinco años.

Ricardo Carrión, gerente de Mercado de Capitales de Kallpa SAB, indicó que los precios del cobre seguirían al alza en el largo plazo.

Detalló que el progreso hacia la meta mundial de transición energética es evidente, ya que se busca cumplir con los objetivos del Acuerdo de París para 2030.

“La demanda existe, pero ahora el problema radica en el lado de la oferta, ya que se prevé que la producción de cobre entrará en déficit en los próximos años. Además, el cierre de una mina en Panamá acelera los temores de que el déficit esté más cerca de lo esperado. Por lo tanto, hay una intención de acumular existencias de cobre por razones especulativas”, puntualizó.

Asimismo, Carrión mencionó que las refinerías, sobre todo, en el mercado chino han bajado sus precios a niveles nunca vistos. “Como no hay tanto cobre, la manera de atraer es bajando precios. Eso evidencia que se está entrando en una suerte de desesperación de lo que ocurrirá con el cobre”, subrayó.

Añadió que las proyecciones del precio del cobre podrían superar los US$ 4.50 la libra si surge una disrupción en el mercado, como una huelga que interrumpa la operación de una minera o la denegación de permisos.

“Hace un par de años cerraron Las Bambas, Cuajone y fue un golpe duro para la producción de cobre”, recordó.

En su proyección, Carrión espera que el Perú pueda aprovechar este año los valores altos y calcula que se podría llegar a los 3 millones de toneladas de cobre.

Destrabar proyectos

De acuerdo con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el incremento en los precios de los metales podría generar mayores ingresos para las empresas mineras y el Estado, impulsando la inversión y el desarrollo económico en el país. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) espera que el PBI tenga un crecimiento de 3% este año.

“Sin duda, estos precios beneficiarán a la economía peruana”, dijo Víctor Gobitz, presidente de la SNMPE, a este medio. Para aprovechar este nuevo súper ciclo del precio del metal rojo, Gobitz afirmó que, a corto plazo, se debe analizar qué medidas tomar para que las operaciones existentes eliminen los cuellos de botella y aumenten su producción.

Refirió que, actualmente, hay una propuesta del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para que las plantas mineras puedan ampliarse dentro de su misma huella operativa, con el mismo instrumento ambiental, hasta un 10%. “Esperamos que se apruebe”, manifestó.

El experto en temas mineros enfatizó la necesidad de destrabar los proyectos de cobre. En la cartera actualizada del Minem, hay 24 iniciativas cupríferas que requieren una inversión total de US$ 32,847 millones, y que aún no tienen fecha definida para su construcción. Entre ellos se encuentran: Tía María, Michiquillay, La Granja, Yanacocha Sulfuros, Río Blanco, El Galeno, entre otros.

“En el 2022, el precio del cobre alcanzó los US$ 9,000 por tonelada. Ahora, si llegáramos a US$ 10,000 por tonelada y se lograra destrabar los permisos para que los proyectos de minas brownfield o en proceso de entrar en producción, como es el caso de Tía María, el impacto en la economía sería muy significativo”, indicó.

Atraer inversión minera

Si bien esta alza de precios atrae a las inversiones, Gobitz sugirió que se deben abordar tres temas importantes: permisología, acabar con la minería ilegal y destacar los casos de éxitos.

“El tema del permiso es muy relevante. Nadie quiere cambiar estándares, pero lo que necesitamos es predictibilidad. Hoy se tiene más de 10 entidades distintas que pueden opinar sobre un proyecto minero. Lo que no puede pasar es que un proyecto, que se discute en el Senace (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles), donde se establecen los términos de referencia y los estudios de impacto ambiental, pase a otras entidades que presentan observaciones. Eso lleva a procesos largos para obtener las licencias”, comentó.

Con respecto a la minería ilegal, que adquirió una dimensión muy grande, Gobitz comentó que desde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía insisten que la trazabilidad es clave.

