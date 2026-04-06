El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este lunes en rueda de prensa que todo Irán “puede ser aniquilado en una noche” y que eso podría suceder “mañana por la noche”, en referencia al ultimátum que ha dado a Teherán para reabrir el martes el estrecho de Ormuz.

“El país entero (Irán) puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”, aseguró el republicano en una comparecencia ante los medios en la sala de prensa de la Casa Blanca para explicar la operación para rescatar, en territorio iraní, a los dos tripulantes de un caza F-15 estadounidense derribado el viernes por Teherán.

El republicano anunció este fin de semana que extendía hasta el martes el ultimátum que ha dado para que se reabra el estrecho de Ormuz (por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente), un paso que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes el pasado 28 de febrero.

“Tenemos un plan, gracias al poderío de nuestras fuerzas armadas, que prevé que todos los puentes de Irán serán destruidos a medianoche, mañana por la noche, que todas las centrales eléctricas quedarán fuera de servicio”, dijo en rueda de prensa.

“Y todo eso se hará en cuatro horas, si queremos”, añadió, en alusión al plazo que vence a las 20H00 (00H00 GMT del miércoles) para que Irán acepte sus condiciones.

Trump ha dicho en redes sociales que Irán tiene hasta mañana a las 20.00 hora de Washington (0.00 GMT) para reabrir el paso marítimo, ya que en caso contrario EE.UU. bombardeará centrales eléctricas y otras infraestructuras críticas iraníes.

LEA TAMBIÉN: Irán podría emerger de la guerra como un país más fuerte y peligroso

En la rueda de prensa ofrecida hoy en la Casa Blanca, el mandatario alabó el operativo para rescatar a los ocupantes del caza derribado, especialmente en lo que se refiere al copiloto, que estuvo oculto en una zona montañosa de Irán durante horas antes de ser hallado por efectivos estadounidenses.

Trump dijo que la operación para rescatar al copiloto involucró a 155 aeronaves, incluyendo cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 ​​aviones cisterna de reabastecimiento y 13 aeronaves de rescate.

Elaborado con información de EFE y AFP