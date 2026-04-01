Un vehículo adornado con la bandera nacional iraní pasa junto a una pancarta política de gran tamaño en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 31 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Un vehículo adornado con la bandera nacional iraní pasa junto a una pancarta política de gran tamaño en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 31 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Financial Times
Financial Times

Donald Trump tiene un genio perverso para empujar a los adversarios de EE.UU. a descubrir nuevas formas de obtener ventajas sobre el país. Por ejemplo, su guerra comercial con China motivó a Beijing a aprovechar su dominio sobre las tierras raras y los minerales críticos, lo cual obligó a EE.UU. a reducir sus aranceles.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.