Más de 1.2 millones de personas participaron este domingo en una multitudinaria misa encabezada por Papa León XIV en el centro de Madrid, durante la segunda jornada de su visita oficial a España. El pontífice exhortó a los fieles a revitalizar la tradición religiosa del país y a convertirla en una referencia vigente para las nuevas generaciones.

La ceremonia se desarrolló en la emblemática Plaza de Cibeles, donde miles de peregrinos y visitantes comenzaron a congregarse desde primeras horas de la mañana.

Durante la homilía, León XIV afirmó que la religiosidad española no debe convertirse en “un museo del pasado”, sino en una “escuela de fe” capaz de responder a los desafíos actuales.

La visita tiene especial relevancia por tratarse del primer viaje de un papa a España desde 2011. El país ha experimentado en las últimas décadas una reducción significativa en la identificación religiosa: mientras en la década de 1970 alrededor del 90% de la población se consideraba católica, actualmente la cifra se sitúa en 56.1%, según datos citados por medios públicos españoles.

León XIV congrega a una multitud histórica en España y pide unidad frente a las divisiones | Foto: Referencial

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Papa León XIV hace un llamado a la unidad

Durante la jornada, numerosos fieles destacaron el mensaje de unidad promovido por el pontífice. Entre ellos, Edison Castrillón Parra, ciudadano colombiano residente en Madrid, señaló que el llamado principal del papa es que las personas permanezcan “unidas y como hermanos”.

En la misma línea, visitantes llegados desde otros países consideraron que León XIV representa una figura de cohesión en un contexto marcado por divisiones políticas y sociales.

A la misa asistieron también Felipe VI y Letizia Ortiz, quienes participaron junto a los fieles en los actos religiosos.

Tras la ceremonia, el pontífice encabezó la tradicional procesión del Corpus Christi por las calles de Madrid, decoradas con más de 30,000 claveles amarillos y blancos, colores representativos del Vaticano.

Migración, abusos y diálogo social

León XIV, de nacionalidad estadounidense y peruana, llegó a España con una agenda centrada en temas sociales y eclesiales. Durante sus primeras intervenciones pidió superar las narrativas polarizantes y fomentar el diálogo frente a los desafíos contemporáneos.

Asimismo, abordó la problemática de los abusos sexuales dentro de la Iglesia católica, calificándolos como “una llaga todavía abierta” y reiterando su intención de reunirse con víctimas durante la visita.

El sábado, en una vigilia realizada en los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu, el pontífice convocó a cientos de miles de jóvenes a convertirse en la “chispa de una humanidad nueva” frente a la violencia y la desinformación.

Próximas actividades del Papa León XIV

La agenda del papa continuará en Barcelona, donde el miércoles celebrará una misa en la Basílica de la Sagrada Familia. Posteriormente viajará a las Islas Canarias para rendir homenaje a los migrantes fallecidos durante la travesía atlántica hacia territorio español.

La visita concluirá el viernes, tras una semana marcada por actos multitudinarios, mensajes de reconciliación y llamados a reforzar el papel de la fe en la sociedad contemporánea.