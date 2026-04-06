A vessel near the Strait of Hormuz on March 22, 2026. Photographer: Getty Images/Getty Images Europe
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Agencia Bloomberg
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El tránsito por el estrecho de Ormuz aumentó a sus niveles más altos desde los primeros días de la guerra, a medida que más países aseguran aparentes acuerdos de paso seguro con Irán.

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