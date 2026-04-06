La vía marítima registró el paso de 21 barcos durante el fin de semana, mientras más gobiernos con escasez de energía negocian la salida de buques, cargamentos y tripulaciones del golfo Pérsico, reforzando el control de Teherán sobre el estrecho. Se trata del mayor total en dos días desde comienzos de marzo, cuando el tráfico estaba disminuyendo.

De esas embarcaciones, 13 se dirigieron hacia el mar Arábigo.

Los buques iraníes siguen dominando el tránsito, pero el domingo un petrolero con crudo iraquí atravesó el estrecho después de que Irán dijera que otorgaría una exención al “hermano Irak”. India —que ha negociado la salida de algunos barcos e incluso ha tomado gas licuado de petróleo iraní por primera vez en años— ya ha visto pasar ocho de sus buques de GLP.

Aunque el número de embarcaciones sigue siendo una fracción de lo que era antes de la guerra, cuando unos 135 barcos cruzaban diariamente, más países están logrando transitar. La semana pasada, dos buques portacontenedores vinculados a China lograron cruzar en un segundo intento. También han pasado dos embarcaciones relacionadas con Japón.

El estrecho de Ormuz, un corredor que conecta el golfo Pérsico con el resto del mundo, se ha convertido en un punto focal a medida que la guerra entra en su sexta semana, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazando con atacar infraestructura civil y desatar el “infierno” sobre Irán si no reabre el paso. Teherán ha dicho que solo lo hará cuando los peajes que cobra a los barcos cubran los daños de guerra.

Una mujer pasa junto a una valla con el mensaje "El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado" en la plaza Enghelb de Teherán, Irán, 5 de abril de 2026. (EFE/ABEDIN TAHERKENAREH).

Irán también avanza en una ley que regula su control del Estrecho y las tarifas de tránsito, una medida que formaliza un sistema de pagos atípico que ha estado vigente durante semanas, según armadores.

Mientras Teherán negocia con países aliados, los términos de estos acuerdos siguen siendo poco claros. Esto ocurre incluso cuando los acuerdos son reconocidos públicamente, como en el caso de Irak durante el fin de semana. Es aún más evidente en casos donde no está claro qué contrapartes aseguraron el paso seguro, como con buques vinculados a Francia y Japón.

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La semana pasada, Pakistán recibió una oferta de 20 cupos para retirar barcos del Golfo, más de los que actualmente tiene retenidos tras el estrecho de Ormuz. El país ha estado evaluando opciones, incluyendo asumir otros petroleros y potencialmente cambiar su bandera para asegurar fertilizantes, petróleo y otros suministros.

También han transitado embarcaciones con vínculos con China, Turquía, Grecia y Tailandia.

Hasta ahora, la mayoría de los barcos autorizados ha seguido lo que parece ser una ruta indicada por Teherán, pegándose a la costa iraní. Sin embargo, cada vez más están tomando una ruta por la costa opuesta. Omán, que comparte las aguas del Estrecho, confirmó el domingo que ha mantenido conversaciones para facilitar el flujo.