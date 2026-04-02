Cerca de 40 países llamaron a la “reapertura inmediata e incondicional” del estrecho de Ormuz al término de una reunión virtual organizada por el Reino Unido, informó este jueves la ministra de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper.

“Irán está tratando de tomar como rehén a la economía mundial en el estrecho de Ormuz. No deben salirse con la suya. En ese sentido, los socios han pedido hoy la reapertura inmediata e incondicional del estrecho", declaró Cooper en un comunicado tras la reunión.

La ministra afirmó que los países acordaron explorar "medidas económicas y políticas, como sanciones" contra Irán.