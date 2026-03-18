Un barco en el Estrecho de Ormuz
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Agencia Bloomberg
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está desesperado por reabrir el estrecho de Ormuz para aliviar la creciente crisis energética mundial. No lo logrará fácilmente sin un alto al fuego en la guerra contra Irán.

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