El gobierno de Irán confirmó el martes la muerte de Alí Larijani, su jefe de seguridad, considerado uno de los líderes más influyentes de la República Islámica.

Según la agencia de noticias iraní Fars, Larijani fue alcanzado por ataques de “aviones de combate estadounidenses e israelíes en la casa de su hija”.

Varias horas antes, los Guardianes de la Revolución confirmaron la muerte de Gholamreza Soleimani, jefe de la milicia Basij, el aparato represivo central de Irán.

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Larijani desempeñó un papel muy prominente desde el comienzo de la guerra, mientras sigue la incertidumbre sobre la situación del ayatolá Mojtaba Jamenei.

Asimismo, figuraba como uno de los funcionarios sancionados por Estados Unidos en enero por lo que Washington calificó de “represión violenta del pueblo iraní”, tras las protestas a nivel nacional que estallaron semanas atrás.

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Por otro lado, el ejército israelí indicó que está decidido a “localizar, encontrar y neutralizar” al nuevo guía supremo iraní, Mojtaba Jamenei, quien no ha aparecido en público desde su designación hace más de una semana.

Desde el inicio de la guerra, Irán ataca intereses estadounidenses, instalaciones energéticas e infraestructura civil de sus vecinos del Golfo y como medida adicional de presión mantiene un bloqueo sobre el estrecho de Ormuz por donde transitan un 20% de las exportaciones mundiales de crudo y gas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, solicitó las grandes potencias ayuden en una misión para desbloquear esta vía y calificó de “error realmente estúpido” la negativa de numerosos países de la OTAN a prestar ayuda para proteger el tránsito de petroleros.

Elaborado con información de AFP.