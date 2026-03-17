La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum abrió este martes la posibilidad a que Irán juegue sus partidos del Mundial 2026 en México, tras las tensiones políticas entre la República Islámica y el presidente estadounidense Donald Trump por la guerra en Oriente Medio.

Después de que Trump reconociera que no puede garantizar la seguridad de la selección de Irán en territorio estadounidense, la Federación iraní comenzó a negociar con la FIFA trasladar sus partidos del Mundial 2026 a México, aunque la FIFA no contempla cambios en las sedes confirmadas.

Irán, encuadrada en el grupo G del Mundial de fútbol de 2026, debía enfrentarse a Nueva Zelanda, Bélgica (ambos en Inglewood, California) y Egipto (en Seattle). El pasado jueves, Trump aseguró que la selección iraní es “bienvenida” en el Mundial en Estados Unidos, pero le recomendó no participar por “su propia seguridad”.

La embajada iraní en México propuso el lunes la alternativa: “En referencia a la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la emisión de visas y la prestación de apoyo logístico a la selección nacional de fútbol de Irán en la preparación para la Copa Mundial de 2026, Abolfazl Psedniddeh [embajador de Irán en México] sugirió a la FIFA que los partidos de Irán en dicho evento se trasladen de Estados Unidos a México”.

La respuesta de la FIFA no se hizo esperar. “La FIFA tiene un contacto regular con todas las federaciones participantes, incluida la Federación Iraní, para debatir la planificación de la Copa Mundial 2026”, señalaron fuentes de FIFA a EFE, que apuntaron que la organización internacional “espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado en diciembre”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este martes, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Sheinbaum afirmó que el país está dispuesto a albergar los partidos de Irán del Mundial de 2026, ante las dificultades del equipo para jugar en Estados Unidos, una posibilidad que la FIFA está analizando, y que considera "factible". EFE/ José Méndez

A pesar de la negativa, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que el cambio es una posibilidad. “Lo están viendo con la FIFA. Sí es factible porque [los iraníes] iban a ir a Estados Unidos. Sí pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo y en su momento lo informaríamos”, señaló la mandataria.

México es uno de los países anfitriones del torneo, junto con Estados Unidos y Canadá, por lo que una eventual reubicación de partidos dependería de acuerdos logísticos y políticos entre los organizadores y la FIFA.

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“México tiene relación con todos los países del mundo, entonces vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí se informaría”, añadió Sheinbaum.

Al ser cuestionada directamente si México está abierto a recibir los juegos, y el tema es solo de logística de la FIFA, la presidenta dijo “sí”.

Irán busca una salida

La Federación de Fútbol de Irán (Ffiri) dijo el lunes que estaba en negociaciones con la FIFA para que sus partidos se jueguen en territorio mexicano, según la embajada de ese país en México.

“Dado que (el presidente estadounidense, Donald) Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no iremos a Estados Unidos”, había señalado el presidente de la Federación iraní, Mehdi Taj, en declaraciones recogidas en la cuenta de X de la legación diplomática.

El embajador de Irán en México, Abdolfazl Pasandideh, denunció el lunes “la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la expedición de visados y en la provisión de apoyo logístico” a la delegación iraní antes del Mundial.

Irán integra el Grupo G del Mundial, en el que tiene programado enfrentar a Bélgica y Nueva Zelanda en Los Ángeles, y a Egipto en Seattle.

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Su campamento base durante el torneo, que se jugará desde el 11 de junio al 19 de julio, está previsto en Tucson, Arizona.

Trump afirmó el jueves que Irán no debería participar en el Mundial por “su propia seguridad”, en plena guerra en Oriente Medio.

El mandatario hizo estas declaraciones apenas dos días después de decirle al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que los jugadores iraníes serían bienvenidos a pesar del conflicto.

Elaborado con información de EFE y AFP