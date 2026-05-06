De acuerdo con el Indicador de Incertidumbre en el Perú –una iniciativa de la Red de Estudios para el Desarrollo y el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, que mide la frecuencia con la que términos asociados a riesgo e inestabilidad aparecen en medios nacionales y regionales–, el país llegó a la elección del 12 de abril con niveles récord: el día de los comicios del 2021, el indicador marcó 482; este año, 837.

Las explicaciones son múltiples: las dudas sobre qué visión tendrá el gobierno entrante a partir del 28 de julio, la preocupación por la capacidad de nuestras instituciones de dar tranquilidad y confianza durante la transición, la presión de factores internacionales como los conflictos en el Medio Oriente y, también, la resaca de una década de inestabilidad política (con casi un presidente por año en ese periodo).

En el Perú, la incertidumbre se ha vuelto una mala costumbre. De hecho, pareciera, por cómo nuestra moneda se ha mantenido fuerte incluso con cambios repentinos de gobierno, que no supone un factor relevante en la conducción de nuestra economía. Pero la realidad es otra. A nivel global, por ejemplo, un estudio reciente de Oxford Economics para la Cámara de Comercio Internacional estima que la incertidumbre en términos de política económica eliminó o retrasó US$ 202 mil millones en inversión empresarial solo en el 2025 en las 10 economías analizadas (que representan alrededor del 70% del PBI mundial) –lo que condujo a que creciera apenas 0.4% frente a su potencial de 1.9%–. En el Perú, las cifras son consistentes con esta lógica: entre el 2001 y el 2016, con mayor estabilidad, el PBI creció en promedio 5.1% al año; entre el 2016 y el 2024 (periodo que incluye también el impacto del covid-19), apenas 2.3%. Aunque entraron a tallar otros factores además de la inestabilidad, no es descabellado asumir que explica parte importante del menor dinamismo.

Y conviene pensar cómo las personas lidiamos con realidades como esta, para entender dónde recae el verdadero impacto de esta situación en el Perú:

En el caso de aquellos con capacidad de ahorro e inversión, el miedo por lo que pueda pasar puede llevarlos a confundir volatilidad con riesgo y a mover su dinero de forma apresurada, llevando a más pérdidas que ganancias futuras. Pero este es, también, el grupo con más herramientas para enfrentar la situación. Si cuentan con experiencia y con asesoría de buena calidad –capaz de dar calma cuando el instinto inspira lo contrario–, pueden diversificar, rebalancear y, sobre todo, mantener una visión de largo plazo que les permita ver la turbulencia como lo que la historia ha demostrado que es: un momento más que una tendencia. En otras palabras, aquí la incertidumbre, aunque ralentiza y condiciona algunas decisiones, puede gestionarse.

Las circunstancias se agravan, más bien, cuando nos enfocamos en los peruanos que conducen pequeños negocios y en los que viven del día a día, para quienes su “portafolio” es su trabajo diario y su “diversificación”, el número de trabajos que puedan conseguir –algo que depende, en buena medida, de la capacidad de los emprendedores de proveérselos–. Y no saber cómo lucirán las reglas del juego mañana, o cómo se manejará la política económica, puede llevar a la mayoría de pymes y mypes (la principal fuente de trabajo en el país) a tomar medidas defensivas: se postergan compras grandes, se evita asumir nuevos costos fijos y se piensa dos veces antes de tomar un crédito o firmar un contrato de alquiler. Esto se traduce en maquinaria que no se compra, en empleados que no se contratan y en oportunidades que se pierden. La supervivencia termina pesando más que el crecimiento.

Y lo que a nivel individual es prudencia –completamente racional, cabe decir–, a nivel agregado es un freno. Estas decisiones, multiplicadas por miles, enfrían el consumo y limitan la capacidad de la economía de expandirse, sobre todo cuando la cautela también alcanza a los grandes inversionistas.

¿Qué se puede hacer frente a esta situación? Nuestras instituciones, autoridades y aspirantes a la presidencia tienen la capacidad y la responsabilidad de apostar por la estabilidad, de ofrecerle garantías no solo a las empresas grandes que invierten millones y generan miles de puestos de trabajo, sino también a los emprendedores que sostienen la economía desde abajo. Reducir de una vez la incertidumbre a la que nos hemos acostumbrado, y que tanto nos cuesta, y lograr que el Perú sea un destino aún más atractivo de inversión y de negocios, es una precondición clave para crecer, combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de todos. Y el próximo gobierno debe tomar nota de esto e incorporar la estabilidad política como parte de su identidad.

Galantino Gallo es CEO de Credicorp Capital.

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