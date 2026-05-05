Gallagher registró un crecimiento de 9% en Perú, en línea con los objetivos que se había trazado, impulsado por una combinación de crecimiento orgánico e inorgánico. (Foto: Gallagher Perú)
Gallagher registró un crecimiento de 9% en Perú, en línea con los objetivos que se había trazado, impulsado por una combinación de crecimiento orgánico e inorgánico. (Foto: Gallagher Perú)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La corredora estadounidense de seguros y reaseguros, Gallagher, desarrolla una estrategia de crecimiento en Perú apoyada en adquisiciones, desarrollo de cartera y expansión en regiones, en un contexto de menor dinamismo del mercado por el escenario electoral. La compañía enfoca sus operaciones en sectores como minería, construcción y pesca, mientras evalúa nuevas oportunidades de negocio y ajustes en su portafolio de seguros.

TE PUEDE INTERESAR

Protecta Security: “En inversiones inmobiliarias tenemos el 25% del portafolio”
Cinco cambios que acelerarán seguros en Perú
Mascotas engreídas, pero sin seguro, ¿por qué están más tranquilas en San Isidro o Comas?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.