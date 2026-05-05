Pietro Solari, country manager de Gallagher Perú, señaló que la compañía cerró el primer trimestre con un crecimiento superior al 5% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por su estrategia global enfocada en adquisiciones de portafolio (M&A).

“En ese camino hemos seguido avanzando también en el 2025 con el cierre (compras) de dos operaciones que contribuyeron a este crecimiento”, resaltó a Gestión.

De hecho, la compañía avanza en nuevos procesos de adquisición y trabaja con una cartera de prospectos, con el objetivo de concretar al menos dos o tres operaciones este año, enfocadas en corredoras de seguros.

“En el primer trimestre hemos trabajado en nuestro pipeline, con un grupo de corredores a los que ya presentamos propuestas por sus portafolios y con quienes seguimos en proceso. Es una dinámica que toma tiempo y en la que venimos avanzando desde hace unos tres meses; esperamos que se pueda cristalizar hacia mediados de año o en el tercer trimestre”, apuntó.

Sin embargo, señaló que, al tratarse de un año electoral, el mercado crece a tasas más conservadoras, por lo que se mantienen atentos al desarrollo del proceso. “En ese contexto hemos seguido avanzando de manera sostenida”, aseguró.

Gallagher crece con el mercado pese a baja penetración de seguros en Perú

Gallagher viene creciendo en línea con el mercado asegurador, una industria que en 2024 registró más de US$ 5,900 millones en primas emitidas, aunque aún se mantiene rezagada frente a otros países de la región.

“El mercado asegurador ha crecido de forma sostenida, históricamente por encima del ritmo de la economía, debido al bajo nivel de penetración de los seguros entre las personas. Aún hay espacio por avanzar y, a medida que el país profundice su bancarización, se abrirán oportunidades para que la penetración aumente y el crecimiento del sector se acelere frente a años anteriores”, sostuvo el ejecutivo.

En ese marco, Solari señaló que el crecimiento de la empresa estuvo impulsado por los sectores de minería, construcción y pesca.

“En minería se vienen realizando obras para ampliar la capacidad de las unidades y extender su vida útil; mientras que en construcción hay proyectos tanto de edificaciones industriales como de oficinas y vivienda. Todas estas obras requieren seguros vinculados al proceso constructivo”, indicó.

Pietro Solari, country manager de Gallagher Perú.

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Gallagher apuesta por regiones y M&A para sostener crecimiento

En la composición del negocio, el 50% de su portafolio son clientes empresariales y el otro 50% son personas naturales. En el caso del segmento corporativo, la empresa viene registrando una tendencia por la renovación de seguros. “Lo que vemos es que las empresas están enfocadas en renovar sus programas de seguros, revisando los valores asegurados y evaluando la incorporación de nuevas coberturas”, explicó.

El ejecutivo resaltó que la incorporación de nuevos clientes a su portafolio se reflejó en un crecimiento de entre 5% y 6% en términos generales.

Hacia lo que resta del 2026, Gallagher mantendrá su enfoque en los principales motores de la economía peruana, como minería, construcción, pesca y agro, así como en el desarrollo de negocio tanto en Lima como en regiones.

“Somos el bróker con mayor presencia en regiones; contamos con oficinas en Arequipa, Chiclayo, Trujillo y Cajamarca, y continuaremos en esa línea, buscando oportunidades no solo en Lima, sino también fuera de la capital”, comentó.

En esa misma línea, la empresa viene trabajando en un plan para extender su presencia en el norte, que podría concretarse en los siguientes meses; y en el sur estaría evaluando, a mediano plazo, abrir una nueva oficina fuera de Arequipa.

“Esa expansión puede darse tanto de forma orgánica como inorgánica; no descartamos ninguna opción. Ingresar a una nueva región con un socio que ya conozca la plaza suele ser más seguro, y evaluaremos si se presentan esas condiciones. De lo contrario, avanzaremos con nuestro músculo propio”, indicó.

Gallagher se ha fijado como meta crecer alrededor de 5% en Perú este año; no obstante, el resultado podría superar esa proyección, como ha ocurrido en años anteriores. “También dependerá de cómo avancen los procesos de M&A”, comentó.