Durante enero de 2026, las agroexportaciones del Perú sumaron US$ 1330 millones, lo que representó un aumento de 8.4% en comparación con las ventas registradas en el mismo periodo del año anterior, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Canasta agroexportadora

En detalle, en ese período, las agroexportaciones de productos tradicionales sumaron US$ 99 millones, cifra que significó un aumento de 64.7% respecto a lo registrado en 2025. Fueron las protagonistas las mayores exportaciones de café sin tostar sin descafeinar (US$ 93 millones), melaza de caña (US$ 1 millón), cueros y pieles enteros de bovino (US$ 863 mil), cuyas ventas aumentaron en 71.8%, 59.4% y 3.6% respectivamente. Estos productos explicaron el 96.5% de las agroexportaciones tradicionales.

Mientras las exportaciones no tradicionales alcanzaron los US$ 1,231 millones, cifra 5.5% mayor a la observada al año pasado. Los principales productos del ranking agroexportador en el periodo analizado fueron las uvas frescas, con US$ 494 millones y 40.1% de participación; arándanos frescos, con US$ 159 millones (12.9%); mangos frescos, con US$ 112 millones (9.1%); y los espárragos frescos, con US$ 35 millones (2.8%).

También se resaltan en ese período las mayores colocaciones de cacao en grano crudo, con US$ 31 millones (2.5%); alcohol etílico, con US$ 21 millones (1.7%); paltas, con US$ 20 millones (1.6%); alimentos para animales, con US$ 15 millones (1.2%); aceite de palma en bruto, con US$ 13 millones; cebollas y chalotes, con US$ 13 millones. Estos 10 productos en conjunto concentrarían el 74.0% de la oferta exportable no tradicional.

De acuerdo con el portal Fresh Fruit, en cacao se reportaban mayores volúmenes despachados y un nivel de precios elevado respecto de la perspectiva histórica. (Imagen: Andina)

Frutas y hortalizas, las estrellas

Los productos de mayor contribución en ese mes fueron las uvas frescas (21.4%), arándanos frescos (25.9%), mangos frescos (27.7%), paltas (55.9%), alcohol etílico (34.8%), alimentos para animales (39.6%), cacao en polvo (57.6%), preparaciones alimenticias que contengan cacao (294.8%), aceite de palma en bruto (32.0%) y carmín de cochinilla (35.5%).

El Midagri resaltó que, dentro de la canasta de productos no tradicionales, las exportaciones de frutas y hortalizas alcanzaron ventas superiores a los US$ 904 millones (73.4% de las agroexportaciones no tradicionales) a enero del 2026 , cifra que significó un aumento de 16.4% respecto al 2025.

Mercados clave

Los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, México, España, Canadá, Colombia, Inglaterra, China, Chile, Ecuador.

Este grupo de países concentró el 82.1% del total del valor exportado en el periodo de estudio.