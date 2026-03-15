¿Cuáles son las expectativas sobre el precio del arroz de Perú? (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El reglamento del Plan de Cultivo y Riego será aprobado próximamente para planificar a nivel nacional la y otros productos anuales, anunció Felipe Meza, ministro de Desarrollo Agrario y Riego () durante una reunión en Jaén, Cajamarca.

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Incremento en toneladas

En detalle, el ministro indicó que este instrumento contribuirá a organizar la producción agrícola y, a la vez, evitar distorsiones en el mercado.

“Próximamente se aprobará el reglamento que permitirá establecer parámetros para ordenar el cultivo del arroz y otros cultivos anuales, explicó.

Asimismo, destacó que la ha crecido de manera sostenida en los últimos años: el volumen pasó de 2,97 millones de toneladas en la campaña 2016-2017 a 3,5 millones de toneladas en la campaña 2024-2025. En esa línea, se proyecta que en la campaña 2025-2026 se registre un incremento adicional de 50,000 toneladas.

Recordó, además, que el Gobierno actualizó la franja de precios mediante el Decreto Supremo N.° 338-2025-EF, lo cual elevó el arancel adicional a las importaciones hasta casi US$ 200 por tonelada.

¿Qué implica el reglamento que regula la producción de arroz en Perú? (Fuente: Andina)
¿Qué implica el reglamento que regula la producción de arroz en Perú? (Fuente: Andina)
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Otros esfuerzos

De manera complementaria, el sector viene impulsando mecanismos para mejorar la comercialización del producto. Entre ellas destaca la iniciativa “Maratón del Arroz”, orientada a facilitar la comercialización del producto sin intermediarios.

“Conectaremos directamente a los productores con trabajadores de entidades públicas y privadas, eliminando intermediarios”, señaló.

Explicó que este mecanismo se implementará a través de Agromercado y Agro Rural, facilitando nuevos espacios de comercialización.

Finalmente, el ministerio viene coordinando con comedores populares y ollas comunes para promover la venta directa y ampliar los canales de comercialización.

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