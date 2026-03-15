El reglamento del Plan de Cultivo y Riego será aprobado próximamente para planificar a nivel nacional la siembra de arroz y otros productos anuales, anunció Felipe Meza, ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) durante una reunión en Jaén, Cajamarca.
LEA TAMBIÉN: Agroexportadores con expectativas por 2 próximos TLC: de qué se trata
Incremento en toneladas
En detalle, el ministro indicó que este instrumento contribuirá a organizar la producción agrícola y, a la vez, evitar distorsiones en el mercado.
“Próximamente se aprobará el reglamento que permitirá establecer parámetros para ordenar el cultivo del arroz y otros cultivos anuales”, explicó.
Asimismo, destacó que la producción nacional de arroz ha crecido de manera sostenida en los últimos años: el volumen pasó de 2,97 millones de toneladas en la campaña 2016-2017 a 3,5 millones de toneladas en la campaña 2024-2025. En esa línea, se proyecta que en la campaña 2025-2026 se registre un incremento adicional de 50,000 toneladas.
Recordó, además, que el Gobierno actualizó la franja de precios mediante el Decreto Supremo N.° 338-2025-EF, lo cual elevó el arancel adicional a las importaciones hasta casi US$ 200 por tonelada.
LEA TAMBIÉN: Agroexportación en año electoral: ¿qué funciona y qué está en riesgo? La lección de 2025
Otros esfuerzos
De manera complementaria, el sector viene impulsando mecanismos para mejorar la comercialización del producto. Entre ellas destaca la iniciativa “Maratón del Arroz”, orientada a facilitar la comercialización del producto sin intermediarios.
“Conectaremos directamente a los productores con trabajadores de entidades públicas y privadas, eliminando intermediarios”, señaló.
Explicó que este mecanismo se implementará a través de Agromercado y Agro Rural, facilitando nuevos espacios de comercialización.
Finalmente, el ministerio viene coordinando con comedores populares y ollas comunes para promover la venta directa y ampliar los canales de comercialización.