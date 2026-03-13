¿El agro peruano pisa el acelerador? (Foto: Andina)
Camila Vera
mailCamila Vera

El posicionamiento de las agroexportaciones de Perú empieza a reflejarse en el tablero regional. En 2025, nuestro país, con US$ 14,485 millones, superó a Chile en envíos internacionales agrícolas (US$ 13,209). No obstante, la nación vecina todavía conserva una leve ventaja en el cómputo total del sector agropecuario.

