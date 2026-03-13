Aunque la balanza parece inclinada hasta ahora, hay buenas noticias de cara al 2026. Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP), explicó este giro en el juego y sostuvo que el rubro mantiene cierto margen de resiliencia incluso frente a posibles eventos climáticos.

Por ello, cree que la agroexportación, en comparación con la agricultura tradicional, podrá enfrentar mejor un escenario en donde, tal como informó Gestión, hay en riesgo 9 millones de hectáreas por El Niño.

Las “cartas” fuertes

En detalle, al sumar el componente pecuario —US$ 1,778 millones frente a apenas US$ 94 millones del Perú—, las exportaciones agropecuarias de Chile alcanzaron los US$ 14,897 millones, cifra que está por encima de los US$ 14,579 millones peruanos.

Gráfico elaborado por Gestión.

La brecha, sin embargo, es mínima y el vocero del gremio anticipó una ajuste en el ranking: “Estoy seguro de que vamos a superar a Chile este 2026, porque en los últimos cinco años, con todos los factores que hemos tenido: El Niño, golpe de Estado y siete presidentes , hemos crecido mucho más que Chile” , declaró Amaro.

Argumentó, en esa línea, que anualmente las agroexportaciones nacionales avanzan más rápido que las de su competencia: “Del 2024 al 2025, Perú creció 17% y Chile solo creció 2%”.

Pero, cabe resaltar, el optimismo del sector viene acompañado de una advertencia: “El nuevo gobierno debe ser proinversión y proseguridad jurídica, y no uno que vaya a expropiar todos los grupos económicos o que vaya a crear una segunda reforma agraria. Si no sale un gobierno en contra de la inversión, estoy seguro de que vamos a superar a Chile este año”.

En ese contexto, Gestión le consultó a Amaro si el liderazgo que alcanzaría Perú tendría un carácter duradero o si se trataría más de un avance aún frágil.

“Hay varios temas importantes a considerar [que impactan en el largo plazo] [...] Las políticas de Estado que le han permitido al Perú seguir creciendo se deben mantener, Por ejemplo, independientemente del Gobierno, los tratados de libre comercio continúan impulsándose. Además, el tema de la Ley Agraria se ha recuperado el año pasado”, respondió.

Incluso lanzó una precisión sobre el último punto: “Si no se hubiera derogado la Ley Agraria en el 2020, estaríamos en US$ 17,000 o US$ 18,000 millones”.

A ello le agregó una comparación vinculada con la infraestructura: “Chile no tiene los proyectos de irrigación que el Perú sí. Nosotros tenemos más de 24 proyectos de irrigación en toda la costa, los cuales van a incorporar más de 1.4 millones de hectáreas”.

“Por otro lado, hay una aspecto importante: la posición geográfica del Perú. El país es uno de los diez del mundo que más agua dulce tienen, cosa que no ocurre con Chile. Y posee la mayoría de climas que existen en el mundo; entonces, le permite diversificar la producción en diferentes regiones. Por todo lo que te cuento, el Perú de todas maneras va a superar a Chile este año y los siguientes. Va a ser de manera sostenida”, concluyó.

¿Potencial de expansión?

De acuerdo con Amaro, el portafolio agroexportador de Chile mantiene fortalezas en cultivos específicos en los que Perú aún no participa, pero podría dentro de un tiempo. Entre ellos sobresale la cereza —nuestro país ya da los primeros pasos, como informó este diario—, que genera más de US$ 3,000 millones, así como la manzana y el kiwi. En contraste, Perú ha apostado por otras líneas con el fin de nutrir su oferta.

Para el experto, este escenario no implica necesariamente una desventaja estructural, sino que ambos países han seguido estrategia productivas distintas en el mapa del comercio agroexportador. Por ello, el posible aumento en los costos logísticos a causa de los aranceles de Estados Unidos los afectaría de manera homogénea.

“Chile tiene los mismos inconvenientes que nosotros. Pero las ventajas que tiene el Perú son superiores. Entonces, lo que habría que ver es que el nuevo gobierno no solo acompañe, sino que trabaje con el sector privado para hacer esto más potente y más rápido”, manifestó.

Remarcó también: “A pesar de que tengamos un clima excelente, una posición geográfica excelente, unos puertos en los que se está invirtiendo desde hace años y una Ley Agraria, podríamos perder la oportunidad si el gobierno no actúa como se debe” .

“En los siguientes diez años, si el Estado hace su cuota de trabajo, vamos a llegar, como mínimo, a los US$ 30,000 millones. Ese es el potencial que tenemos”, estimó.

En el Perú, así ha evolucionado el envío de los productos tradicionales agrícolas, que incluye café, algodón, caña de azúcar y más.

Mercados externos

Más allá de los factores coyunturales, el sector agroexportador ve oportunidades de crecimiento si se mantiene la estrategia de apertura de mercados. De acuerdo con Amaro, en los últimos años el acceso a nuevos países ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre el privado y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa): juntos han impulsado procesos sanitarios para ingresar a economías de la talla de China y Japón.

A su juicio, será medular que el gobierno entrante acompañe al gremio en gestiones diplomáticas y de promoción que repliquen los movimientos previos.

Aun así, el desempeño de las exportaciones también estará sujeto a factores climáticos que, aunque no apagarían la “viada”, ajustarían un poco el número. Entre los productos que podrían verse más expuestos se encuentran la palta, los cítricos, la granada y el espárrago; mientras que la uva y el mango registrarían un menor impacto debido al calendario de sus campañas agrícolas.

“Habría que ver los efectos, porque un Niño Costero moderado también afecta a Ica con la activación de quebradas, o a Áncash o a Lima. Todo va a depender de qué tanto varía y qué tan fuerte sea. Puede [el fenómeno] coger un producto en etapa de florecimiento y hacer, por la variación de temperaturas, que se seque la flor o que no madure. Es decir, es bien relativo”, analizó.

El arándano es uno de los pilares del boom agroexportador peruano. (Foto: Andina)

El dato:

Entre los esfuerzos para diversificar mercados destacan las negociaciones del TLC con Guatemala y el acuerdo comercial con Indonesia, ambos muy cerca de concretarse.