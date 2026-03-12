Los contratos resueltos, en el marco del acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con Reino Unido, corresponden a proyectos de defensas ribereñas de 7 ríos: Lacramarca, Casma, Huarmey, Chicama, Virú, Cañete y Huaura. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Alessandro Azurín
Alessandro Azurín

El Niño Costero adelantó su llegada al Perú este año y dejó a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) con un severo problema: reactivar obras paralizadas desde el 2025 por falta de recursos que le harían frente.

