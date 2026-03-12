Sin embargo, en medio de ello, que se resolvería con recursos extra solicitados al Gobierno, la ANIN ha decidido resolver 4 contratos por obras de defensas ribereñas en 7 ríos del país que hoy padecen el FEN que superan los S/ 2 mil millones, aunque podría ser mucho más.

Otra cláusula anticorrupción activada

El pasado lunes, por la tarde, la ANIN comunicó públicamente que había decidido resolver 4 contratos con Obrascon Huarte Laín (OHLA), cuya matriz es española. Estos acuerdos los firmó la extinta Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), que la ANIN reemplazó hace 3 años.

Los contratos resueltos, en el marco del acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con Reino Unido, corresponden a proyectos de defensas ribereñas de 7 ríos: Lacramarca, Casma, Huarmey, Chicama, Virú, Cañete y Huaura. En su comunicado la ANIN no reveló montos, pero consultados por Gestión, precisaron que el costo fijado en los contratos asciende a S/ 2,010 millones. Las obras ya tenían avances en sus componentes de diseño y otras ejecución física.

La razón, aludió la ANIN, responde a “sanciones internacionales” de la matriz de OHLA que no habrían sido declaradas durante los procesos de contratación. Consultados por Gestión, la entidad no precisó cuál fue el caso.

Eso sí, comentaron que el contrato NEC 3 opción F, modelo utilizado en el G2G, incluía una cláusula anticorrupción que fue activada tras una fiscalización posterior, similar a lo que hizo en febrero Provías Nacional con Egis, empresa francesa detrás de PMO Vías, que estaba a cargo de la NCC.

“Es importante señalar que este proceso se ha realizado dentro del marco contractual aplicable y conforme a las cláusulas anticorrupción previstas en los contratos. Asimismo, preciso indicar que la documentación que motiva la resolución del contrato ha sido debidamente notificada (a OHLA)”, respondieron a este Diario.

Aparte, indicaron que el “acto prohibido” que motivó la resolución está basada en delitos contemplados en la sección IV del Capitulo II del Titulo XVIII del Código Penal peruano o “sus equivalentes en otros países”. Aquí están contemplados el cohecho, tráfico de influencias y corrupción, entre otros.

Lo cierto es que en el Buscador de Proveedores del Estado del OECE, OHLA no registra ninguna sanción por el Tribunal de Contrataciones Públicas, en al menos los últimos 5 años. Tampoco aparece inhabilitada por el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de acuerdo al propio OECE y según constató Gestión.

Una revisión rápida en Internet deja saber que OHLA ha sido investigada en España por diversas situaciones. De acuerdo a El País, en 2022 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó con 203.6 millones de euros a 6 de las principales constructoras españolas, incluida OHLA, por haber concertado durante 25 años licitaciones púbicas vinculadas a obras civiles de infraestructura.

Costo podría crecer y subcontratistas en el radar

En su comunicado, la ANIN indicó que tomarían las “acciones pertinentes” para que la ejecución de los proyectos no se vea afectada, pero sin detallar cuáles serían estas.

En respuesta a Gestión, la entidad reportó que a partir de hoy, jueves 12, establecerán un plan de trabajo conjunto en cada zona de los proyectos de obras ribereñas, en diálogo con la población y las autoridades locales.

Además, aunque no lo aseguraron, dieron una “pista” de su próximo paso. Resulta que el contrato resuelto con OHLA les permite “beneficiarse” de los acuerdos suscritos con “subcontratistas, proveedores u otros terceros vinculados a las labores del contrato”.

La ANIN ya presentaba problemas para reactivar un paquete importante de obras de defensa ribereña por un déficit presupuestal que arrastra desde mediados del 2025. Foto: Difusión.

“Esto permite evaluar alternativas como la continuidad de determinados trabajos mediante la cesión de dichos subcontratos o la contratación directa de algunos de los subcontratistas que ya venían participando en la ejecución del proyecto, siempre dentro del marco contractual aplicable y con el objetivo de evitar paralizaciones prolongadas de la obra”, manifestaron también.

Eso sí, el costo final de este paquete de proyectos podría crecer. El “estimado” asciende a casi S/ 8 mil millones. De acuerdo a la ANIN, ese monto, que elevaría el valor definitivo de las obras de OHLA casi 4 veces, fue calculado por la propia empresa española.

Para ello, OHLA habría tomado en cuenta los plazos de culminación, gastos generales, el fee (tarifa de gestión) y otras variaciones. Sin embargo, no están aprobados por el Estado peruano aún.

“Estos montos podrían reducirse, ahora que se han resuelto los contratos de gestión con OHLA, al realizar el proceso de ejecución de saldos de obra”, aseguró la ANIN.

¿Manejo lleno de dudas?

Hay que recordar que actualmente la ANIN aguarda que el Gobierno les transfiera S/ 2,480 millones extra a su presupuesto 2026 para pagar deudas y reactivar obras, también de defensas ribereñas.

Consultada por ello, la premier Denisse Miralles, no aclaró si la propuesta de crédito suplementario que enviaría el Ejecutivo al Congreso en abril incluiría este pago.

“La ANIN tiene proyectos muy importantes, estratégicos, que debió privilegiar al inicio de su mandato. Lo que ha pasado es que cuando se les ha dado recursos, con la modalidad G2G, se ha dado un incremento descontrolado en sus estudios”, respondió en entrevista con Gestión.

Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, en entrevista con Gestión, no aseguró que la ANIN recibirá recursos extra vía crédito suplementario. Foto: PCM.

Al respecto Karla Gaviño, especialista en Gestión Pública, cuestionó que la ANIN haya resuelto los contratos con OHLA recién ahora y con la emergencia de El Niño Costero encima.

“Son contratos firmados hace tiempo y se resuelven por casos que aparentemente son previos a la firma. Nos arriesgamos a que ocurra exactamente lo mismo que con la NCC y le generemos más arbitrajes al país”, apuntó.

Gaviño agregó que espera que la ANIN logre acuerdos veloces con los subcontratistas de OHLA para evitar una paralización mayor de las obras comprometidas. Al gobierno le sugirió con énfasis realizar una revisión total de la cartera a cargo de la entidad.

“La ANIN es una excepción en el Estado: no tiene rotación en su alta dirección. Sorprende por eso ver improvisación en esta cartera sensible. Resolver contratos sin haber conversado antes con los proveedores afecta la estabilidad jurídica”, reclamó.