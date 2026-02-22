Las agroexportaciones peruanas arrancaron el 2026 en positivo. Según el portal Fresh Fruit, en enero los envíos crecieron 6% tras alcanzar los US$ 1,183 millones en medio de una mayor producción y ajustes graduales de precios en algunos mercados internacionales.
Durante el primer mes del año, tres productos confirmaron su liderazgo dentro de la canasta exportadora: uva, arándano y mango. Estos frutos representaron más del 62% del valor total exportado.
El resultado respondió a la continuidad de la campaña de uva, a la estabilidad en los despachos de arándano y a una mejora significativa en los precios del mango, que permitió compensar la contracción en volumen registrada en este último producto.
Uva se consolida
La uva se posicionó como el principal producto de exportación en enero del 2026 pues los despachos crecieron 16% al sumar US$ 447 millones. Para esto, el precio promedio aumentó 13%, alcanzando los US$ 2.66 por kilogramo.
Asimismo, el volumen de uva exportado tuvo un aumento de 3%, es decir, se enviaron 167,775 toneladas solo el mes pasado.
Con estos resultados, la uva concentró el 37.8% del total exportado en el mes, reafirmando su posición como el producto estrella de la agroexportación peruana a inicios de año.
El desempeño estuvo asociado a un incremento en el precio promedio, en un escenario en el que el Perú logró sostener sus envíos dentro de la ventana comercial y mantener su presencia en los principales mercados internacionales.
Arándano sigue avanzando
El arándano se ubicó como el segundo producto más exportado en este inicio del 2026 al creer 14% interanual por envíos que sumaron US$ 152 millones.
Asimismo, el volumen despachado creció 10% tras alcanzar las 28,969 toneladas, mientras que el precio promedio aumentó en 4% al situarse en US$ 5.24 por kilogramo.
En promedio, este producto concentró el 12.8% del valor exportado del mes pese a que en enero su competitividad no depende solo de la disponibilidad de oferta, sino también de sostener altos estándares de calidad que respondan a las exigencias del mercado internacional.
Mango crece pero con menos volumen
El mango ocupó el tercer lugar en el ranking mensual, con exportaciones que avanzaron 12% alcanzado una suma por US$ 135 millones. Este avance se debió a un incremento de 36% en el precio promedio que pasó a US$ 1.59.
De esta manera, el mango concentró el 11.4% del valor exportado del mes. Pese a esto, el reporte indica que el volumen de mango exportado en enero cayó 18% a 85,115 toneladas en medio de una crisis en su producción.
Principales destinos
En cuanto a los destinos, el Perú llegó a 102 mercados durante enero. Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador de agroexportaciones peruanas, al comprar frutos peruanos por US$ 557 millones, un 10% más que en el mismo mes del 2025.
Este mercado concentró el 47% del valor total exportado. Los envíos fueron principalmente uva, arándano y mango, que en conjunto explicaron el 72% del valor enviado.
En segundo lugar se ubicó Países Bajos, con importaciones por US$ 152 millones (17%). Este mercado mantiene un rol estratégico como plataforma de distribución hacia Europa, comprando principalmente en uva, mango y arándano.
Cerrando el podio se encuentra México, que alcanzó importaciones por US$ 67 millones. En este destino los envíos crecieron 8%, principalmente por el despacho de productos como la uva, palma y paprika.