El Perú volvió a marcar un récord comercial. En 2025, las exportaciones de bienes sumaron US$ 90,082 millones, alcanzando un nivel histórico por quinto año consecutivo, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

La suma alcanzada en en envíos representó un crecimiento de 21% frente al 2024, el más alto de Sudamérica y uno de los mayores a nivel global.

Con este desempeño, el país se consolidó como el tercer exportador más grande de Sudamérica, el cuarto de América Latina y el sexto del continente americano. Para el Mincetur, esto fortalece su posicionamiento estratégico en el comercio internacional.

La titular del Mincetur, Teresa Mera, destacó que este resultado responde a una política comercial sostenida.

“Este quinto récord histórico confirma el firme compromiso del Gobierno peruano con el impulso de nuestras exportaciones y la apertura de mercados. Incluso en escenarios complejos, el país avanza con una política comercial sólida, orientada a generar empleo, impulsar la economía y atraer inversiones”, subrayó.

El Perú se consolidó como el tercer exportador más grande de Sudamérica (Imagen: Andina)

Sectores con mayor dinamismo

Según el Mincetur, las exportaciones estuvieron impulsadas por una expansión generalizada de los sectores productivos.

El año pasado se impulsaron los envíos del sector cerámico, que crecieron 49.6%, seguidos por la pesca (29.1%), la minería metálica y no metálica (25.9%) y el sector agropecuario (18.5%).

Asimismo, se registraron resultados positivos en metalurgia (16.6%), metalmecánica (7.7%), sector textil y confecciones (5.9%), productos químicos (5%) y siderurgia (2.9%), lo que evidencia una mayor diversificación de la oferta exportable.

En contraste, las exportaciones de petróleo y gas natural retrocedieron 10%, debido a la caída de los precios internacionales del crudo.

China lidera destinos de exportación

En cuanto a los mercados de destino, China se mantuvo como el principal socio comercial del Perú, al concentrar el 36.2% del total exportado, con un crecimiento superior al 30%.

La Unión Europea se consolidó como el segundo mayor destino de los envíos peruanos tras alcanzar un crecimiento de 24% por el impacto positivo del acuerdo comercial y el interés sostenido por los productos peruanos.

En tanto, las exportaciones hacia Estados Unidos crecieron 6.4%, pese al temor que generaron los aranceles impuestos por ese país.

Para la ministra, estos resultados ratifican el rol del comercio exterior como motor del crecimiento económico del país, por lo que se continuará impulsando las exportaciones y la integración del Perú al mundo bajo el marco normativo de la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040.