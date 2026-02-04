China, la Unión Europea y Estados Unidos se consolidaron como los principales destinos para las exportaciones peruanas. Foto: gob.pe.
China, la Unión Europea y Estados Unidos se consolidaron como los principales destinos para las exportaciones peruanas. Foto: gob.pe.
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Perú volvió a marcar un récord comercial. En 2025, las de bienes sumaron US$ 90,082 millones, alcanzando un nivel histórico por quinto año consecutivo, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ().

La suma alcanzada en en envíos representó un crecimiento de 21% frente al 2024, el más alto de Sudamérica y uno de los mayores a nivel global.

Con este desempeño, el país se consolidó como el tercer exportador más grande de Sudamérica, el cuarto de América Latina y el sexto del continente americano. Para el Mincetur, esto fortalece su posicionamiento estratégico en el comercio internacional.

La titular del Mincetur, , destacó que este resultado responde a una política comercial sostenida.

Este quinto récord histórico confirma el firme compromiso del Gobierno peruano con el impulso de nuestras exportaciones y la apertura de mercados. Incluso en escenarios complejos, el país avanza con una política comercial sólida, orientada a generar empleo, impulsar la economía y atraer inversiones”, subrayó.

El Perú se consolidó como el tercer exportador más grande de Sudamérica (Imagen: Andina)
El Perú se consolidó como el tercer exportador más grande de Sudamérica (Imagen: Andina)
LEA TAMBIÉN:13 productos del agro quieren entrar a nuevos mercados del mundo: el abanico que se abre

Sectores con mayor dinamismo

Según el Mincetur, las estuvieron impulsadas por una expansión generalizada de los sectores productivos.

El año pasado se impulsaron los envíos del sector cerámico, que crecieron 49.6%, seguidos por la pesca (29.1%), la minería metálica y no metálica (25.9%) y el sector agropecuario (18.5%).

Asimismo, se registraron resultados positivos en metalurgia (16.6%), metalmecánica (7.7%), sector textil y confecciones (5.9%), productos químicos (5%) y siderurgia (2.9%), lo que evidencia una mayor diversificación de la oferta exportable.

En contraste, las exportaciones de petróleo y gas natural retrocedieron 10%, debido a la caída de los precios internacionales del crudo.

China lidera destinos de exportación

En cuanto a los mercados de destino, se mantuvo como el principal socio comercial del Perú, al concentrar el 36.2% del total exportado, con un crecimiento superior al 30%.

La Unión Europea se consolidó como el segundo mayor destino de los envíos peruanos tras alcanzar un crecimiento de 24% por el impacto positivo del acuerdo comercial y el interés sostenido por los productos peruanos.

En tanto, las exportaciones hacia crecieron 6.4%, pese al temor que generaron los aranceles impuestos por ese país.

Para la ministra, estos resultados ratifican el rol del comercio exterior como motor del crecimiento económico del país, por lo que se continuará impulsando las exportaciones y la integración del Perú al mundo bajo el marco normativo de la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040.

TE PUEDE INTERESAR

Empleos directos en exportaciones crecieron a doble dígito: estos sectores lideraron
Arándanos: sus exportaciones alcanzarían cifra récord al cierre de 2025 según Midagri
Exportaciones en su mejor momento: cómo Latinoamérica capea la tormenta comercial de Trump

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.