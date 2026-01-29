La inesperada fortaleza de las exportaciones chinas el año pasado compensó la debilidad de otras fuentes de gasto. El gobierno se había propuesto impulsar vigorosamente el consumo, pero los hogares no siguieron la corriente. Ahorraron una proporción aún mayor de sus ingresos en 2025 (32%) que el año anterior (31.7%). No es que los consumidores chinos ya posean todo lo que desean. En una conferencia de prensa, Kang Yi , director de la Oficina Nacional de Estadística, señaló que China cuenta con tan solo 53 automóviles privados por cada 100 hogares. Estados Unidos tiene 197 automóviles y otros vehículos ligeros.

China ha dependido habitualmente del gasto en inversión para mantener su economía en marcha. Sin embargo, según las cifras oficiales, la inversión en activos fijos (IAF) se contrajo en 2025 por primera vez desde 1989. La caída de la inversión inmobiliaria continuó, acompañada de una disminución del gasto en infraestructura y un crecimiento insignificante (0.6%) en la inversión manufacturera. La cifra combinada es tan alarmante que muchos economistas se niegan a aceptarla al pie de la letra.

Otra medida oficial de la inversión —la formación bruta de capital— sugiere que el gasto de capital continuó expandiéndose, aunque lentamente, el año pasado. La inversión representó 0.75 puntos porcentuales del crecimiento general de China, una séptima parte del total, según Kang . Para que esto sea cierto, la inversión debe haber aumentado alrededor de un 2% en términos reales.

Parte de la evidente brecha entre ambas estadísticas puede reflejar diferencias técnicas. El IAF no se ajusta a la inflación, excluye los inventarios e incluye la compra de terrenos. Pero también es posible que los gobiernos locales de China estén subestimando el crecimiento del IAF para compensar las sobreestimaciones del pasado.

La débil demanda interna y la sólida oferta de China se encuentran en una marcada “contradicción”, señaló Kang . Para resolver esta contradicción, la superpotencia aún depende de extranjeros para comprar todo lo que no puede vender en el país. Sin embargo, algunos socios comerciales de China están perdiendo la paciencia, temerosos de que la avalancha de productos chinos acabe con sus propias industrias. México, por ejemplo, comenzó el año imponiendo aranceles de hasta el 50% a más de 1,400 productos —incluyendo autopartes, juguetes, hilo dental e incluso naipes— procedentes de países fuera de sus acuerdos comerciales, entre ellos China como el principal.

China ha permitido que el yuan se fortalezca ligeramente. En la imagen: billetes de cien yuanes en Shanghái, China, el martes 7 de enero de 2025. Fotógrafo: Raul Ariano/Bloomberg

El superávit de un billón de dólares también ha renovado la atención sobre lo que muchos consideran el as bajo la manga de China: su estricto control del tipo de cambio. Debido a la débil demanda y la persistente deflación, los precios de los productos chinos han caído en comparación con los precios en otros países. Ajustado a esta variación, el tipo de cambio chino se debilitó más de un 18% entre marzo de 2022 y julio de 2025. Esta caída del tipo de cambio “real” (ajustado a la inflación) ha abaratado las exportaciones chinas, agravando así los desequilibrios externos, señaló Kristalina Georgieva, directora ejecutiva del FMI, el mes pasado.

Esta crítica podría estar empezando a calar hondo entre los líderes chinos. Han comenzado a ofrecer algunas concesiones a los socios comerciales del país: por ejemplo, reduciendo las exenciones fiscales para los exportadores. China también ha llegado a un acuerdo inicial con la Unión Europea para fijar precios mínimos para sus exportaciones de vehículos eléctricos. Y durante una visita a Pekín del primer ministro canadiense, Mark Carney, China acordó reducir los aranceles sobre la colza canadiense (canola) y eximir a las langostas, cangrejos y guisantes del país de aranceles de represalia durante al menos nueve meses.

China también ha permitido que el yuan se fortalezca ligeramente. Tras la tregua arancelaria con Estados Unidos a mediados de 2025, la moneda comenzó a apreciarse ponderada por el comercio. Un cambio moderado de la Reserva Federal estadounidense ha reforzado esta tendencia. En los últimos días de 2025, el yuan se situó por debajo de siete por dólar por primera vez desde 2023.

Un tipo de cambio más caro podría tranquilizar a los socios comerciales de China. Pero también podría intensificar las presiones deflacionarias en China. Un yuan más fuerte reduciría el desequilibrio externo del país (la brecha entre sus exportaciones e importaciones), pero agravaría su desequilibrio interno (la brecha entre lo que puede producir y lo que realmente encuentra un comprador). La mejor respuesta a esta contradicción sería un mayor estímulo fiscal, según Xiangrong Yu , del banco Citigroup, así como reformas para fortalecer la red de seguridad social de China.

El estímulo fiscal impulsaría el gasto chino, contribuyendo tanto al crecimiento como a la inflación. El aumento de los precios internos en China fortalecería el tipo de cambio real, al igual que la deflación lo ha debilitado. Incluso el FMI se muestra entusiasta. “Apoyamos firmemente que el gobierno implemente medidas de política fiscal y monetaria... para apoyar la transición hacia un mayor consumo interno”, declaró Georgieva el mes pasado. Y el 19 de enero, el economista jefe del Fondo, Pierre-Olivier Gourinchas , instó a China a reequilibrar la economía invirtiendo más en el saneamiento del sector inmobiliario (y menos en subsidios a la industria manufacturera).

China cumple su objetivo de crecimiento con una previsibilidad monótona. Pero la forma en que lo cumple puede desafiar las expectativas. El año pasado, la fortaleza de las exportaciones sorprendió a todos. Este año, China podría tener que dar la sorpresa escuchando al FMI.