Estrellas decoran la pared de un restaurante de lujo en Beijing el viernes 8 de noviembre de 2024. Fuente: Bloomberg
Estrellas decoran la pared de un restaurante de lujo en Beijing el viernes 8 de noviembre de 2024. Fuente: Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
The Economist
The Economist

En un mundo caótico, China hizo lo previsible. Según las cifras publicadas el 19 de enero, su economía cumplió el objetivo oficial de crecimiento para 2025, al igual que lo hizo el año anterior y en 2023. El PBI creció un 5%, aunque la población china disminuyó aún más rápido de lo previsto. El crecimiento se vio impulsado por un superávit comercial récord, que alcanzó casi US$ 1.2 billones, a pesar de la guerra arancelaria del país con Estados Unidos.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.