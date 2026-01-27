La multimillonaria familia francesa Pinault acordó vender su participación del 29% en el fabricante de artículos deportivos Puma SE a la empresa china Anta Sports Products Ltd., reduciendo así su cartera de inversiones más allá del sector de artículos de lujo, mientras se centra en la recuperación de la marca clave Gucci.

Anta acordó invertir 1,500 millones de euros (US$ 1,800 millones) para obtener una posición de liderazgo en la empresa deportiva alemana y ampliar su cartera de marcas deportivas occidentales, que ya incluye marcas que van desde Salomon hasta Wilson.

Las acciones de Puma subieron hasta un 21% antes de reducir parte de esas ganancias. Los papeles subieron en la Bolsa de Fráncfort un 9%, hasta 23.58 euros, al cierre de la negociación y el lunes ganaron un 17%, antes de que Anta comunicara la adquisición, con la que se convierte en su principal accionista.

El acuerdo supondrá la adquisición por parte de Anta de aproximadamente 43 millones de acciones de Puma de Artémis, el holding de Pinault, por 35 euros cada una, según informó Anta en un comunicado a la Bolsa de Hong Kong el martes. Esto supone una prima del 62% respecto al último precio de cierre de Puma este lunes (21.63 euros).

Anta apuesta por el plan de reestructuración inicial del director ejecutivo de Puma, Arthur Hoeld, que contempla renovar las estrategias de marketing con la esperanza de hacer que la marca, que representa un gato saltarín, sea más atractiva para los consumidores. El director ejecutivo se comprometió en octubre a retomar el crecimiento para 2027 y a restablecer a Puma entre las tres principales marcas deportivas a nivel mundial tras el desplome de la demanda de sus zapatillas y ropa deportiva durante el último año.

Arthur Hoeld dijo que toma nota de la entrada de Anta en el accionariado y que las prioridades estratégicas son claras y por ello Puma se va a concentrar en fortalecer la marca a nivel global.

Puma quiere convertirse en una de las tres mejores marcas deportivas del mundo y Anta va a ayudar a ello.

“Anta busca empoderar a Puma para que desarrolle plenamente su potencial de marca y su legado, creando valor a largo plazo para los consumidores y las partes interesadas globales”, declaró Hoeld en un comunicado.

“Vemos esto como una señal de confianza para Puma y su orientación estratégica”, dijo el director ejecutivo respecto a la adquisición de acciones de Anta.

Reducir deuda

El acuerdo ayudará a la familia Pinault a reducir la deuda de Artémis tras la adquisición de una participación mayoritaria en la agencia de talentos de Hollywood CAA, una decisión que generó inquietud entre algunos inversores. Artemis es el accionista mayoritario de Kering SA, que aún lucha por recuperar el rumbo de Gucci tras la caída de la demanda en los últimos años. La empresa de artículos de lujo también posee marcas como Yves Saint Laurent y Balenciaga.

La compra de la participación en Puma podría ayudar a Anta a capitalizar el crecimiento global de la participación deportiva y la demanda de los llamados productos athleisure, incluso en China, donde ha despegado desde la pandemia de COVID-19. Las acciones de Anta subieron hasta un 3.4% el martes, su mayor alza desde noviembre.

Balenciaga y Gucci pertenecen al grupo Kering. (Fotos: Shutterstock)

Legado

Anta apuesta por la importancia de los más de 75 años de presencia de Puma en el mundo del deporte en un momento en que el mundo del calzado ha presenciado una explosión de nuevas marcas que le roban cuota de mercado, desde la suiza On Holding AG hasta Hoka y la propia Anta.

“Después de todo, el legado sí cuenta”, declaró James Grzinic , analista de Jefferies con sede en Londres, en una nota.

El hecho de que Anta ya tenga tanta confianza en el potencial de ganancias de Puma debería ser alentador para sus competidores, señaló el analista. Su rival local, Adidas AG, también ha tenido dificultades en los últimos meses, ya que los inversores cuestionan cada vez más su crecimiento y potencial de ingresos a pesar de su sólida trayectoria en los últimos años.

La compra de la participación de Anta podría allanar el camino para una adquisición total de Puma, aunque Anta afirmó que actualmente no tiene un plan al respecto. Bloomberg News informó en noviembre que Anta se encontraba entre las empresas que exploraban una posible adquisición del fabricante alemán de ropa deportiva, afirmando que la firma había estado trabajando con un asesor para evaluar una oferta.

Se espera que la transacción se cierre a finales de 2026 y Anta planea obtener representación en el consejo de supervisión de Puma, según el comunicado.

Anta probablemente será un socio más activo para Puma de lo que ha sido Artémis, lo que permitirá a Hoeld centrarse en mejorar el rendimiento de la compañía, según comentaron en una nota analistas de Deutsche Bank, liderados por Adam Cochrane. Esto también podría ser una buena noticia para los accionistas, ya que Anta podría intentar comprar el resto de la compañía en el futuro, aunque probablemente no antes de 2027, según los analistas.

La inversión en Puma acelerará la globalización de Anta “y ayudará a impulsar el siguiente capítulo de crecimiento para los mercados deportivos globales, incluyendo China”, declaró Ding Shizhong , presidente de Anta, en el comunicado. “Creemos que el precio de las acciones de Puma en los últimos meses no refleja plenamente el potencial a largo plazo de la marca”, añadió.

Expansión global

El mayor fabricante de ropa deportiva de China ha estado en plena expansión global, y también posee marcas de ropa deportiva como Descente y Jack Wolfskin. En 2019, un consorcio liderado por Anta pagó US$ 5,200 millones por Amer Sports, propietaria de marcas premium como Salomon y Arc’teryx. Anta sigue siendo el mayor accionista de Amer, que ahora cotiza en la bolsa de Nueva York.

Las adquisiciones han ayudado a Anta a expandir su presencia global y a captar el creciente entusiasmo de China por los deportes al aire libre, convirtiéndose en una de las empresas de ropa y equipamiento deportivo de más rápido crecimiento del país. En los últimos años, una estrategia multimarca también le ha permitido registrar ventas más sólidas que sus principales rivales en el mercado masivo, desde marcas internacionales como Nike Inc. y Adidas AG hasta competidores locales como Li Ning Co., a pesar de la debilidad del consumidor en China y las intensas guerras de precios entre los minoristas.

Las acciones de Anta han perdido aproximadamente una cuarta parte de su valor de mercado desde agosto, en parte porque los inversores han considerado la adquisición de Puma, según escribieron en una nota los analistas de Citigroup Xiaopo Wei y Vincent Young . Sin embargo, señalaron que Puma podría experimentar un importante crecimiento en su negocio en China gracias a las sinergias en áreas como la marca, la cadena de suministro y la distribución.

Arthur Hoeld, CEO de Puma. Foto: Bloomberg

Los analistas de Deutsche Bank Research recomendaron mantener las acciones de Puma y fijaron la cotización objetivo en 16 euros porque consideran que Anta llevará a cabo una función más activa que Artémis, el inversor de la familia Pinault, propietario de marcas como Gucci, Balenciaga e Yves Saint Laurent, al que le ha comprado las acciones.

Deutsche Bank Research descartan que Anta vaya a comprar más acciones en Puma antes de 2027.

Una vez cerrada la adquisición, Anta, que también es propietario de Fila y Jack Wolfskin, ha anunciado que quiere entrar en el consejo de supervisión de Puma, que afronta una débil demanda de sus productos deportivos y ahora podría vender más en China.

Las acciones de Puma, que cotizan en el índice de empresas medianas MDAX de Fráncfort, llegaron a superar los 115 euros en 2021 pero después bajaron de forma continuada hasta 2025 cuando surgieron los rumores de compra.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE