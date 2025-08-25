A Puma Classic Suede sports shoe. Photographer: Alex Kraus/Bloomberg
A Puma Classic Suede sports shoe. Photographer: Alex Kraus/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

La familia Pinault se ha puesto en contacto con posibles compradores de Puma SE después de que la marca deportiva alemana perdiera aproximadamente la mitad de su valor de mercado en el último año, según personas familiarizadas con el asunto.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.