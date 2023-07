Creative Artists Agency (CAA) está en conversaciones avanzadas para vender una participación mayoritaria al multimillonario francés Francois-Henri Pinault, un acuerdo que podría valorar la agencia de talentos de Hollywood en más de US$ 7,000 millones, según una fuente cercana al asunto.

Las conversaciones de CAA con el magnate del sector del lujo Pinault, presidente ejecutivo de Kering, la propietaria de Gucci, y marido de la actriz Salma Hayek, podrían terminar sin acuerdo, dijo la fuente, que añadió que aún no se ha tomado una decisión definitiva.

Si las conversaciones concluyen con éxito, el acuerdo supondría una gran victoria para la firma de capital riesgo TPG, que invirtió por primera vez en CAA en 2010. En 2014, TPG aumentó su participación al 53% en una operación que valoró la agencia en US$ 1,100 millones.

Fundada en 1975, CAA estuvo a la vanguardia de la contratación de actores, directores, guionistas y otros profesionales de Hollywood para películas y programas de televisión durante la década de 1990, cuando aumentó sus ingresos y captó talentos hasta convertirse en la más poderosa del mundo del espectáculo.

La agencia, que tiene su sede en Los Ángeles, representa a miles de actores, directores y artistas musicales. Entre sus clientes figuran Tom Hanks, Zendaya, Steven Spielberg, Ariana Grande y Beyonce.

La agencia comenzó a representar a deportistas en 2006.

Las negociaciones de venta coinciden con una huelga de actores de Hollywood tras el fracaso de las conversaciones con los estudios.

CAA no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, y los portavoces de Pinault y TPG no quisieron hacerlos. Un portavoz de Kering dijo que la empresa no estaba involucrada en las conversaciones.

Bloomberg había informado primero de las conversaciones entre Pinault y CAA.

Fuente: Reuters