Recibir productos en buen estado y darles una segunda vida. Esa es la base del modelo de negocio de Recidar. Un modelo cuyo propósito, según explica Boris, es darle acceso a los más de 11 millones de peruanos de la base de la pirámide a la compra legal y de calidad de productos de segunda mano; haciéndole frente a las “cachinas ilegales”.

Este es un objetivo que se mantiene desde el 2014 —dice—, cuando decidió fundar la marca con siete trabajadores. Hoy son 37 colaboradores a tiempo completo con los que ha logrado movilizar, solo en el 2023, a 250 empresas. Algunos de sus aliados provienen del retail. Marcas como H&M ayudan a Recidar a recolectar aproximadamente 2.5 toneladas mensuales de prendas de segunda mano en buen estado. Además, acceden a la venta de saldos de cadenas como Promart. “Trabajar con corporativos nos ha permitido tener el sueño de escalar”, dice Boris.

El 50% de los productos que llegan a Recidar proviene del B2C, y se trata principalmente de ropa, juguetes, electrónica y libros. El otro 50% es del segmento B2B, y son escritorios, estantes, sillas, entre otros . “Somos cuidadosos con el flujo de caja y no tenemos problemas con pagar diariamente a nuestros aliados. Además es un modelo de IGV por ventas, no tenemos muchos costos, eso nos permite comprar saldos de retail y también a importadores nacionales”, detalla.

Recidar: la donación para empoderar a las personas con pocos recursos

Una nueva etapa

Se estima que el mercado de segundo uso en Perú tenga cautivo ya a un millón de personas, además de estar en crecimiento. Solo en el 2022, las ventas online de estos productos crecieron por encima del 200% de acuerdo a un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de Esan.

“Estamos en una nueva etapa”, asegura el CEO de Recidar cuya siguiente meta antes de cumplir sus diez años de operación (en noviembre del 2025) es replicar su modelo, a una escala menor respecto a la que tienen en Lima, en ciudades como Trujillo y Arequipa. “Zonas donde hay economía desarrollada y pobreza urbana cercana. Vamos a entrar con el know-how que hemos aprendido en estos años”, refiere. La inversión bordearía los US$ 300,000 para la instalación de las dos plantas.

“Para eso vamos a entrar a rondas de inversión y [por eso] este año hemos comenzado a auditar nuestros estados financieros para que los inversionistas se sientan más seguros. Queremos dar ese gol, aún no hemos encontrado a ese aliado estratégico”, agrega.

Y el plan para los próximos tres años es entrar a México, “un país con una coyuntura similar a la de Perú, y que tiene las condiciones para que el modelo funcione”. El sueño, anota, también es importar sin perder los valores con la que nació la empresa.

Pero la otra ruta de crecimiento estaría en las importaciones directas. Hoy Recidar compra menaje ante la alta demanda de sus clientes. También ha detectado una demanda insatisfecha por laptops y refrigeradoras a precios más accesibles. “Lo que haríamos sería importar los productos, no de segundo uso, sino nuevos, pero a un precio competitivo, adquiridos en saldos o en tiendas que quebraron”, explica.

¿Tendrán punto físico en el retail? Gamarra descarta por ahora esta idea. “Nuestro target no va a cambiar, seguiremos atendiendo a la base de la pirámide. No es justo que personas que trabajan más de 48 horas no puedan acceder a productos que les garantice la trazabilidad legal”, señala Gamarra.

Datos

Recidar fue reconocida como una de las Empresas que Transforman en el 2021. Antes, en el 2015, fue la ganadora de Protagonistas del Cambio UPC. El primer capital social que obtuvo la empresa provino de la familia de Boris Gamarra. El proyecto, comenta, no hubiera sido posible sin el acompañamiento de diferentes instituciones. “Necesitamos más personas soñadoras y aliados que confíen en nuestros proyectos”, finaliza.

