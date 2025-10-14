La multinacional alemana de calzado y ropa deportiva, Adidas, reforzará su presencia en el mercado peruano con la apertura de su tienda más grande de América Latina, el Adidas Brand Center, que operará en el centro comercial Jockey Plaza. Así, la empresa coloca un nuevo hito en la expansión regional de la marca alemana.

El establecimiento contará con 2,000 m2 distribuidos en dos niveles, en el espacio que anteriormente ocupaba Forever 21. Este formato reunirá toda la oferta de la compañía como las líneas urbanas, Performance y kids, junto con sus principales categorías deportivas, desde fútbol y running hasta disciplinas más específicas como vóley, motor sports y tenis.

La apertura se enmarca en el plan de expansión de Adidas en Perú, donde ya opera más de 60 locales y proyecta abrir hasta cinco nuevas tiendas. La firma considera al mercado peruano como uno de los más dinámicos de la región en consumo deportivo.

El nuevo Brand Center integrará zonas de personalización y espacios interactivos orientados a mejorar la experiencia del cliente, como parte de la estrategia de Adidas por fortalecer su modelo de retail innovador y sostenible en el país (Foto: GEC).

La apertura de este establecimiento se alinea con la estrategia del Jockey Plaza de concentrar tiendas insignia en su complejo. Recientemente, el centro comercial recibió la apertura de la tienda más grande de H&M en Sudamérica, consolidando su posición como destino para marcas internacionales que buscan visibilidad y espacios amplios.

“Nuestra visión es concentrar las flagships en el Jockey Plaza, ofreciendo a las marcas espacios amplios que les permitan mostrar toda su oferta. Esto implica un esfuerzo constante en remodelaciones, ampliaciones y reubicaciones”, destacó a Perú Retail, Juan José Calle, CEO del Jockey Plaza.

El plan de expansión de Adidas en Latinoamérica

Según Europa Press, Adidas registró un beneficio neto atribuido de 798 millones de euros (US$ 861.8 millones) en el primer semestre de 2025, lo que representa un aumento del 121% respecto al mismo periodo del año anterior. Las ventas netas globales también mostraron un desempeño positivo, con un crecimiento del 7.3%.

La compañía mantiene un ritmo sólido este año, con un incremento del 12% en los ingresos durante el segundo trimestre, impulsado por la recuperación de la demanda en varias regiones y canales de venta. No obstante, el grupo ha mostrado cautela en sus proyecciones ante los mayores costos laborales y arancelarios, y espera cerrar el año con un crecimiento de un solo dígito alto.

En línea con su estrategia de expansión, Adidas ha abierto entre 60 y 70 nuevas tiendas en la primera mitad de 2025, con un enfoque en mercados emergentes, según Investing. En América Latina, la compañía ha reforzado su presencia con nuevas aperturas, incluyendo Uruguay, donde prevé sumar cuatro tiendas adicionales antes de finalizar el año.